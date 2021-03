Slechtziende uit Tolbert verscheurt zijn stempas: 'Ik vind het te onveilig'

De Groninger noemt het een ‘principiële protestactie’. ‘Ik ben heel betrokken bij de politiek en heb bij alle vorige verkiezingen gestemd. Dat er nu niet is geregeld dat blinden en slechtzienden veilig kunnen stemmen, vind ik heel slecht.’

Afstand houden niet mogelijk

Zwart legt uit dat hij hulp moet krijgen bij het invullen van het stemformulier. ‘Ik ga samen met de voorzitter van het stembureau zo’n hokje in. Daar kun je geen anderhalve meter aanhouden. Ik vind het gewoon te onveilig. Bovendien moet iemand anders mijn keuze aankruisen. Dat betekent dat mijn stemgeheim weg is.’

Slechtziende Bert Zwart (Foto: Eigen collectie)

Mal met braille als oplossing

Dat terwijl er wel degelijk manieren zijn om als blinde of slechtziende zelfstandig te stemmen. Zwart pleit er al jaren voor. Namens het kernteam van de Oogvereniging regio Groningen stuurde hij ook voor deze verkiezingen een brief naar alle gemeenten in de provincie met de oproep om een 'stemmal' aan te schaffen.

Het principe van zo’n mal is simpel. Het stemformulier wordt erop geplaatst door een medewerker van het stembureau. Blinden en slechtzienden kunnen vervolgens met braille zelf hun stem uitbrengen. Geen enkele Groningse gemeente kwam aan Zwarts verzoek tegemoet.

Met het hele verhaal over inclusie slaan ze de plank mis Bert Zwart uit Tolbert

In de Drentse buurgemeente Noordenveld staat wél een stemmal, net als in 48 andere gemeenten in Nederland, blijkt uit cijfers van de Oogvereniging.

‘Tijdens het verkiezingsdebat van het Jeugdjournaal hoorde ik premier Mark Rutte nog zeggen dat iedereen overal veilig kan stemmen. Dat is gewoon niet waar. Met het hele verhaal over inclusie slaan ze de plank mis’, zegt Zwart.

Omdat het een principekwestie is, wil Zwart zijn stem niet uitbrengen door iemand anders te machtigen. Voor stemmen per brief is hij nog te jong.

Gemeente vindt stemmal duur

In een reactie stelt het Westerkwartier dat er geen stemmal is aangeschaft, omdat veel inwoners de huidige werkwijze toereikend vinden. Ook de kosten spelen volgens de gemeente een rol. De Oogvereniging schrijft op haar website dat een stemmal ongeveer 2500 euro kost.

‘Tijdens het stemmen kunnen blinden en slechtzienden worden bijgestaan door een stembureaulid en er is een leesloep met verlichting beschikbaar op ieder stembureau’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Lees ook:

- Waar kun je maandag en dinsdag al stemmen?

- Deze Stemwijzers kan je doen voor de verkiezingen

- Alles over de Tweede Kamerverkiezingen