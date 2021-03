Onderzoek geeft Stadjers gelijk over snelweglawaai: 'We hebben al 25 jaar leed'

Voor Rutger Noordam was het rapport een emotioneel moment. Namens de Wijkraad Hoogkerk is hij al zo'n 20 jaar aan het strijden tegen de geluidsoverlast van de aangrenzende A7.

Noordam: 'We hebben te maken gehad met een wethouder die ons vertelde dat ze niks voor ons wilde doen. Ze zei: 'U denkt toch niet werkelijk dat we iets voor u gaan doen, in uw rijke buurt?'.' Hij voelt zich met het onlangs uitgekomen rapport gesterkt in zijn strijd.

'Hoeveel zakjes patat?'

De gemeenteraad liet in 2013 al weten dat het college van burgemeester en wethouders iets moest doen aan de snelwegoverlast voor De Buitenhof. Er werd ook wel iets gedaan, maar dat was voor de bewoners te weinig. Vorig jaar werd ook bekend dat het gewraakte stuk asfalt wordt vervangen door zogenoemd stil asfalt. Volgens de onderzoekers is er ook een geluidsscherm nodig om de hardnekkige overlast aan te pakken. Kosten: 1,7 miljoen euro, exclusief BTW.

Wat is 1,7 miljoen op 25 jaar? Wij hebben hier al 25 jaar lang leed Rutger Noordam - Wijkraad Hoogkerk

Noordam: 'Maar wat is 1,7 miljoen op 25 jaar? Wij hebben hier al 25 jaar lang leed. Schrijf dat eens weg, hoeveel zakjes patat zijn dat eigenlijk? Laten we het eens kwantificeren. Iedereen wil toch altijd alles berekenen. Nou laten we het eens in zakjes patat gaan uitdrukken.'

1,7 kilometer geluidswal

Het door de onderzoekers voorgestelde geluidsscherm moet, samen met andere maatregelen, een vermindering van 5 decibel met zich meebrengen. In het rapport valt te lezen dat zo'n verlaging 'goed waarneembaar' is. Buurtbewoonster Emily Posthumus hoopt dat de gemeenteraad snel instemt met het aanleggen van een geluidswal. Die zou er dan moeten komen vanaf pakweg de atletiekbaan tot en met de A7 afslag Hoogkerk.

Ik ben hoopvol, ik denk dat het echt veel uit zal maken Emily Posthumus - buurtbewoner

'Ik ben hoopvol, als het allemaal door zou gaan. Ik denk dat het echt veel uit zal maken', zegt Posthumus die sinds 1999 in de wijk woont. Toen ze haar woning kocht lag er nog aan geluidswal naast de snelweg, maar die verdween naar eigen zeggen snel. Vanaf dat moment was er volgens haar echt sprake van overlast. Voor die tijd niet, of de overlast was in elk geval te accepteren.

Of de geluidswal van zo'n 1,7 kilometer er uiteindelijk komt is aan de gemeenteraad. Het is nog niet bekend wanneer de politici zich over de kwestie gaan buigen.

