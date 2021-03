Rechtszaak anti-windmolenactivisten start vandaag, hoe zat het ook alweer?

Beide mannen worden verdacht van het dreigen met asbestdumpingen en het versturen van dreigbrieven naar bedrijven die meewerken aan de bouw van windmolens. Twee ondernemers besloten naar aanleiding van de bedreigingen te stoppen met een windmolenproject.

Eerder werd Jan H. ook verdacht van het dumpen van asbest. Maar het Openbaar Ministerie (OM) vindt later dat daar onvoldoende bewijs voor is.

Wat voor bewijs het OM wel heeft? Tijdens eerdere zittingen liet de officier van justitie weten dat er opgenomen gesprekken zijn waarin de twee praten over het versturen van dreigbrieven. Ook zou er dna van Jan H. op een tiewrap bij een asbestdumpplaats zijn gevonden.

Waarom wel Jan H. en niet Jan N.?

In de artikelen over de windmolenverdachten noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Jan Nieboer wordt wel met zijn volledige naam genoemd, omdat hij de voorman was van actiegroep Platform Storm. In die rol trad hij geregeld op in de media. Medeverdachte Jan H. was in het verleden actief als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, maar dat was hij al geruime tijd niet meer.