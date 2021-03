Vrijdagmiddagborrel liep uit op verkeersdrama op Kielsterachterweg

De verdachte wordt zeer onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag verweten. Twee slachtoffers raakten bij het ongeval zwaargewond. Naast de voorwaardelijke celstraf eiste de officier 240 uur werkstraf en een rijontzegging van drie jaar (een jaar voorwaardelijk).

Ongeluk op terugweg na vrijmibo

De man reed op 11 oktober 2019 na een vrijdagmiddagborrel op zijn werk vanuit Hoogezand in de richting van Veendam. Hij had zijn collega thuis afgezet en was zelf op weg naar huis.

Onderweg op de Kielsterachterweg klapte hij vol op een verhoogde middenberm. Hij kwam zodoende in tegengestelde richting op de weg terecht. Een hem tegemoetkomende auto kon hem niet meer ontwijken.

De bestuurder (44) en een inzittende (54) van deze wagen raakten ernstig gewond en moesten met spoed naar het ziekenhuis.

Tijdens het rijden met telefoon bezig

De auto van de jonge Veendammer kwam in de berm tot stilstand. Uit onderzoek en reconstructie van het ongeval bleek dat hij tijdens het rijden met zijn telefoon bezig was geweest. Hij had driemaal de toegestane hoeveelheid alcohol op.

Mogelijk was het alcoholpercentage tijdens het ongeval vele malen hoger, want de bloedproef werd pas drie uur na het ongeval afgenomen.

Zware verwondingen en moeizaam herstel

Het vrouwelijke slachtoffer dat de auto bestuurde, had beschadigingen aan haar milt en lever, een klaplong en meerdere botbreuken. Zij moest maandenlang revalideren. De bijrijder had een verbrijzeld been, een gebroken heup en rib. Ook zijn herstel verloopt tot dusver moeizaam.

Verdachte kan zich niets herinneren

'Ik kan me van het ongeluk zelf niets herinneren', zei de verdachte tegen de rechters. Hij had zich op de vrijdagmiddagborrel op het werk wat laten gaan, stelde hij. 'Dit had nooit mogen gebeuren.'

Direct na het ongeval was muziek uit de autospeakers van de Veendammer te horen, met de tekst: 'poeder in mijn neus'. Niet vast is komen te staan of de Veendammer op het moment van het ongeluk drugs had gebruikt of een black-out had gehad.

Stok achter de deur

Volgens de officier heeft de man onvoldoende rechts gehouden, had hij te veel drank op en prutste hij tijdens het rijden aan zijn telefoon. 'Met zwaar letsel tot gevolg voor de slachtoffers', zei hij. 'Normaal kom ik uit op een celstraf, maar dat heeft grote gevolgen voor het werk van de verdachte.'

Drie maanden voorwaardelijk cel zou voor de Veendammer een flinke stok achter de deur moeten zijn. Daarnaast moet hij voor straf werken en zijn rijbewijs voor twee jaar inleveren.

Werkgever schrapt alcohol op vrijdagmiddag

De Veendammer raakte tijdens het ongeval zelf ook gewond. Hij was drie maanden uit de running. Zijn werkgever is op de hoogte van de toedracht van het ongeluk. Die schrapte meteen de alcohol tijdens de vrijdagmiddagborrel op het werk.

De uitspraak is over twee weken.

