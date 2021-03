Lees terug: Rechtszaak anti-windmolenactivisten: 'We gaan ze aanpakken. Tuig. Honden'

De twee staan terecht voor het versturen van dreigbrieven naar bedrijven die zouden meebouwen aan Windpark N33 bij Meeden en de windparken Drentse Monden en Oostermoer in Drenthe.

Het OM beschuldigde de mannen in een eerder stadium ook voor betrokkenheid bij asbestdumpingen, maar wegens te weinig bewijs werd die aanklacht ingetrokken. Het duo staat nog wel terecht voor het dreigen met asbestdumpingen. Die dumpingen vonden begin 2019 plaats op twee plekken bij Zuidbroek en later op het station van Delfzijl.

Jan H. zat een half jaar in voorarrest voor deze zaak. Jan Nieboer zes weken. Nieboer en H. ontkennen iets met de dreigbrieven en dumpingen te maken te hebben.

Jan Nieboer en Jan H.

In de artikelen over de windmolenverdachten noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Jan Nieboer wordt wel met zijn volledige naam genoemd, omdat Nieboer tot voor kort nog altijd de voorman was van actiegroep Platform Storm. In die rol trad hij geregeld op in de media. Medeverdachte Jan H. was in het verleden actief als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, maar dat was hij al geruime tijd niet meer.