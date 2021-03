'De Groninger gemeenteraad is een kweekvijver voor de Tweede Kamer'

In de rubriek Goede Raad! Wordt wekelijks een verhaal of onderwerp belicht met een link naar de gemeentepolitiek. Vandaag: raadslid en kandidaat voor de Tweede Kamer Wieke Paulusma. Zij maakt net als de Groningers Jimmy Dijk (SP), Julian Bushoff (PvdA) en Marinus Tabak (VVD) kans om voor het eerst in de Tweede Kamer te komen.

Paulusma is vooral benieuwd of er dan veel mensen zijn gaan stemmen. En naar de uitslag natuurlijk, die ook. Want ‘raadslid in Groningen zijn is eervol en heel leuk. Maar om het verschil te maken, moet je soms toch in Den Haag zijn’. Zoals op haar terrein, de zorg. Ze is verpleegster geweest en nu projectleider in het Ommelander Ziekenhuis.

Europese prijs

Paulusma is een echte noordelijke kandidaat. Ze werd geboren in Emmen, is Friestalig opgevoed en woont in Groningen. Daar is ze nu bovendien zes jaar raadslid.

In de Oosterparkwijk is mede op haar initiatief een wijkraad gekomen. Beslissingen van de raad worden door de gemeenteraad uitgevoerd. Alle bewoners van de wijk mogen met ideeën komen. Het wijkpanel, bestaande uit 400 bewoners, is door loting tot stand gekomen.

De afspraak is dat de gemeenteraad van Groningen de beslissingen van de wijkraad overneemt. Alle wijkbewoners van de Oosterparkwijk kunnen stemmen op goede ideeën van medebewoners. Paulusma is trots op het experiment, dat in 2019 een Europese prijs won.

Dochter voert een tegencampagne

Woensdag kan er dus zomaar een einde komen aan haar raadswerk. Als de peilingen bewaarheid worden, gaat het gebeuren. Al wordt er momenteel een actieve anti-campagne tegen haar gevoerd. Door dochter Evi, 9 jaar oud, onder het motto: ‘Gaat u stemmen? Stem dan niet op mijn moeder’.

Evi heeft het er moeilijk mee, ook al blijft moeder Wieke in Groningen wonen, en voor een deel ook werken. Want sinds corona heeft het werken op afstand een sprong gemaakt. En wie idealen heeft, moet daar soms offers voor brengen: ‘Als je vindt dat het parlement meer regionale kandidaten moet tellen, dat er bovendien meer vrouwen in moeten zitten, dan ga je.’

Anoniem gescheld op politieke vrouwen

Dat is niet alleen maar een feestelijk vooruitzicht. Vooral op sociale media is het schelden op vrouwen die politiek actief zijn niet van de lucht. Wieke vindt dat mensen die het zien, zich er veel actiever tegen zouden moeten uitspreken; ‘er is geen bescherming tegen anonieme online drek. Daar zouden meer mensen op moeten reageren.’

Ze voelt wel wat voor het idee van Gordon, om anonieme accounts te verbieden: ‘Dan denken de verspreiders van vrouwenhaat, racisme en homofobie wellicht wat langer na voor ze hun vuil spuien.’

Pleidooi voor een ander raadslid

Ten slotte voor Paulusma de vraag om goede raad. Een stemadvies, voor deze landelijke verkiezingen. Stel, je wil niet op D66 stemmen, wie raadt Paulusma dan aan? Het antwoord komt meteen: ‘Jimmy Dijk van de SP. Het is niet altijd mijn manier van politiek bedrijven, maar Jimmy zet zich met hart en ziel in voor een betere samenleving.'

Collega-raadslid Jimmy Dijk staat tiende op de lijst van de SP, heeft dus kans om ook in Den Haag aan de slag te gaan, straks. En dan is er nóg een raadslid op een kansrijke positie: Julian Bushoff staat op dertien bij de PvdA. ‘En zo is de Groninger gemeenteraad een kweekvijver voor de Tweede Kamer’, besluit ze. Na woensdag weten we wie in elk geval de stap gaat maken.

