Pekela stemt donderdag over nieuwe burgemeester

Nu is Jaap Kuin nog waarnemend burgemeester. Of hij heeft gesolliciteerd op zijn eigen functie is niet bekend.

Herindeling van de baan

Lang was het de bedoeling dat Pekela zou herindelen met Veendam en Stadskanaal. Pekela en Stadskanaal zagen dat wel zitten, maar Veendam dacht daar anders over. Nu die herindeling van de baan is en duidelijk is dat Pekela de komende jaren zelfstandig blijft, moet er een kroonbenoemde burgemeester komen.

Commissaris van de Koning René Paas heeft meerdere kandidaten voor de functie geselecteerd, de vertrouwenscommissie beveelt vervolgens twee kandidaten aan. De gemeenteraad van Pekela laat daaropvolgend weten welke van de twee kandidaten de voorkeur krijgt. Dat laatste gebeurt dus komende donderdagavond. .

Blijft Jaap Kuin op zijn plek?

Het is niet bekend of Kuin heeft gesolliciteerd op zijn eigen functie; dat mag hij simpelweg niet prijsgeven. Wel is al langer duidelijk dat een ruime meerderheid van de Pekelder politiek graag ziet dat Kuin blijft zitten waar hij zit.

Zes van de zeven partijen gaven aan dat Kuin hoe dan ook de voorkeur krijgt. ‘Japie Kuin moet blijven’, zei CDA-voorman Dick Berghuis destijds enthousiast.

De vergadering van donderdagavond is alleen online te volgen in verband met de huidige coronamaatregelen.

