Kleedkamer Noord #17: Trainerloos Martini Sparks hoopt op nauwere band met Donar

De derde trainer op rij stapt op bij Martini Sparks. Bestuurslid Gaaike Euwema vertelt waarom en of er wel toekomst is voor vrouwenbasketbal in Groningen. Ook zoomen we uitgebreid in op de volleybalclash tussen Lycurgus en Dynamo, waarbij Dynamo-trainer Redbad Strikwerda de interviews voor RTV Noord afneemt.

Lonneke Uneken presteerde historisch en heroïsch in de Healthy Ageing Tour en welke vrouwelijke RTV Noord-ster vragen we als nieuwe commentator van FC Groningen Live? Ook komen o.a. Donar en Lois Abbingh aan bod.

Niet alleen voor het plaatje staat Beppie op de foto (Foto: Niiwino Geertsema/RTV Noord)

-Gaaike Euwema: 'Vanavond hebben we een nieuwe trainer'

-Karel-Jan Buurke: 'Clubs moeten de aandacht ook verdienen'

-Henk Elderman: 'En dan moet Lonneke zich achter een kleed omkleden..'

-Gaaike Euwema: 'Net als bij Den Helder zie ik wel een vrouwentak voor me'

-Niiwino Geertsema: 'Dit met Strikwerda vindt Arjan Taaij echt niet leuk'

-Vrouwelijke collega: 'Ik zou de nieuwe Dione de Graaf wel willen zijn'

Beluister de aflevering hier:

