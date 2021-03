Kalvermester over hervormingsplan: 'Veel te kort door de bocht'

'Het raakt kant nog wal' zegt kalvermester Bram Hamminga over een onderzoek naar de toekomst van de kalverhouderij in Nederland. Het rapport doet de aanbeveling de kalversector ingrijpend aan te passen of misschien wel helemaal op te doeken.

1,5 miljoen kalveren per jaar

Melkkoeien moeten om de zoveel tijd een kalf krijgen om productief te blijven. Voor alle geboren kalveren is op de meeste melkveehouderijen geen plaats. Bijna alle stierkalfjes, en ook een groot deel van hun zusjes, gaan daarom na twee weken weg. In totaal komt op die manier zeventig procent van alle kalveren op een mesterij terecht.

In Nederland worden per jaar 1,5 miljoen kalveren geslacht. De helft daarvan komt uit het buitenland, voornamelijk Oost-Europa, om hier te worden vetgemest en geslacht. Negentig procent van het kalfsvlees wordt geëxporteerd, tien procent is bestemd voor de Nederlands markt.

Kalvermester Bram Hamminga (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Bestaansrecht staat onder druk'

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid is onderzoek gedaan naar de toekomt van de kalverhouderij in Nederland. De onderzoekers constateren dat kalveren belastend zijn voor het milieu, dat ze in veel gevallen over lange afstanden moeten worden vervoerd , staat de gezondheid van de dieren onder druk en wordt er teveel antibiotica gebruikt en is de afzet van het vlees in Nederland beperkt. Volgens de onderzoekers staat het bestaansrecht van de kalverhouderij in Nederland daarom onder druk.

Politici denken blijkbaar dat ze de landbouw in een one-liner kunnen vangen Bram Hamminga, kalvermester

In het rapport wordt een aantal toekomstscenario's geschetst, die uiteen lopen van het verdwijnen van de mesterijen, waarbij kalveren op de melkveebedrijven blijven tot het beperken van de afstand waarover kalveren mogen worden vervoerd met daaraan gekoppeld voorwaarden over de herkomst van de dieren.

'Kalveren hebben het prima voor elkaar'

'Veel te kort door de bocht', concludeert kalvermester Hamminga. 'Wat betreft het vervoer er zitten per vierkante meter meer mensen in een vliegtuig op reis naar China, die langer duurt, dan het aantal kalveren op een vrachtwagen uit Polen. Die kalveren hebben het prima voor elkaar op die vrachtwagens. En bovendien: wij hebben alleen maar belang bij gezonde dieren, niet bij rommel.'

'Wij hebben een perfect werkende sector in Nederland die erg efficiënt omgaat met het dier, het voer, de medicijnen en het vlees. Als je dat verplaatst naar het buitenland wordt het alleen maar minder. Misschien over honderd jaar, maar nu nog niet. Weet je wat het is: Politici denken blijkbaar dat ze de landbouw in een oneliner kunnen vangen, maar als blijkt dat er meer nodig is dan gaan hun hersenen blijkbaar niet verder.'

