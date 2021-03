STAR komt ondanks corona op stoom in de remise

In de stille wintermaanden was het voor het vrijwilligerskorps van de STAR zeker niet stil zitten. Verschillende locs en treinstellen moesten gerestaureerd en gereviseerd. Dat kon maar in kleine clubjes vanwege de coronamaatregelen.

Zusterlocomotief

Stoomlocomotief 528060 is voorzien van nieuwe wielen die speciaal zijn 'gedraaid' in Rotterdam, is er een nieuwe asbak in gemaakt en zijn tal van kleine reparaties verricht. Aan zusterlocomotief, 528082 wordt al jaren gewerkt om haar weer rijklaar te krijgen. De verwachting is dat dit jaar gaat lukken.

De nieuwe wielen van de loc zijn speciaal in Rotterdam gedraaid (Foto: Tim Goormans)

Ook krijgt restauratierijtuig WR131 een opknapbeurt. Dit voormalige Duitse postrijtuig uit de jaren vijftig van de vorige eeuw is al sinds 1993 in bezit van de STAR. Koningin Beatrix maakte in 2002 een rit je in het rijtuig van Stadskanaal naar Musselkanaal.

Het interieur van het 'koninklijk' treinstel wordt vernieuwd en de buitenkant wordt nu weer in ere hersteld zoals het in de jaren vijftig van de vorige eeuw is geweest.

2 mei

Nu is alleen nog de vraag wanneer de stoomtreinen weer kunnen gaan rijden. Dat is door de coronacrisis hoogst onzeker. Het STAR-bestuur mikt op 2 mei om het spoor weer op te gaan, mits natuurlijk versoepelingen zijn doorgevoerd.

Optimistische liefhebbers kunnen voor het komend seizoen al weer treinkaartjes kopen via de website van de STAR.