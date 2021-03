Rechter doet boerenbedrijf in Garrelsweer jaar op slot

De 51-jarige rundveehouder moest zich in 2018 en 2020 ook al verantwoorden voor problemen op het erf. Vorig jaar legde de rechtbank hem een voorwaardelijke stillegging van het boerenbedrijf voor een halfjaar op. Hij kreeg dus nog een kans en dat had hij op de zitting twee weken terug in Zwolle ook verwacht. Maar er was te veel mis op het boerenbedrijf, oordeelde de rechtbank maandag.

De runderen kregen te weinig voer. Bij een controle lag een baal voer nog in plastic in de stal en de runderen hadden zich door het plastic gevreten om toch wat voer binnen te krijgen. Ook stonden de dieren met de poten in de mest en lagen er twee dode kalveren in stal. Een lag er al dagen en de maden liepen uit het lichaam.

Omdat hij hiermee de de voorwaarden van de in 2020 opgelegde straf heeft geschonden, wordt het bedrijf voor een halfjaar stilgelegd. De nieuwe strafzaak leverde hem ook een sluiting van het bedrijf voor dezelfde duur op. De rechters kwamen wel iets lager uit dan wat het Openbaar Ministerie wilde. De officier van justitie had gevraagd om een taakstraf van 180 uur en om het bedrijf voor anderhalf jaar stil te leggen. De boer kan nog in beroep tegen het vonnis.