Sportschool voor minima sluit noodgedwongen de deuren

Alle spullen gaan daarom naar de opslag in afwachting van betere tijden.

'We zien geen andere optie op dit moment', zegt bestuurslid Alex Spajic teleurgesteld. Door nu te stoppen, scheelt het duizenden euro's aan kosten. 'We zijn elke maand zo'n drieduizend euro kwijt aan vaste lasten. Als we zo doorgaan, dan moeten we over een halfjaar ons faillissement aanvragen.'

Niet veel te besteden

Het besluit doet pijn, omdat het volgens Spajic enkele honderden mensen raakt die - voor corona - een keer of vaker in de maand kwamen sporten. 'Het zijn doorgaans mensen die vanuit een achterstandssituatie komen', vertelt hij in één van de lege sportzalen. 'Het zijn de kwetsbaren in de maatschappij die niet veel te besteden hebben. Zij komen hier voor weinig geld sporten en andere mensen ontmoeten.'

We vinden het ontzettend jammer dat het ten koste van kwetsbaren gaat, maar we zien op dit moment geen andere weg Alex Spajic - bestuurslid Kelderwerk

Groningers met een Stadjerspas konden al voor vijf euro in de maand sporten bij Kelderwerk. De gemeente betaalde de andere vijf euro en ook Kelderwerk nam vijf euro voor eigen rekening. Door de lage inkomsten heeft Kelderwerk het in meer dan twintig jaar nooit financieel erg breed gehad. De sportschool draait dan ook met name op vrijwilligers en stagiaires.

'Het gaat heel veel mensen raken', vertelt Spajic over het besluit om de stoppen. 'En we vinden het ontzettend jammer dat het ten koste van kwetsbaren gaat, maar we zien op dit moment geen andere weg.'

Hoop op doorstart

Maar Kelderwerk weigert de handdoek volledig in de ring te gooien. Door de fitnessapparatuur niet te verkopen maar op te slaan, hoopt de stichting achter de sportschool een doorstart te kunnen maken als de coronacrisis achter de rug is.

'We hopen in de tussentijd ook fondsen te werven, zodat we gezonder uit de crisis komen en weer iets moois kunnen opzetten in Groningen. Zodat andere mensen daar weer profijt van hebben.'

