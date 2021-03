Werkgevers roepen op: ‘Help je collega-ondernemer’

Het is dinsdag een jaar geleden is dat veel bedrijven hun deur gedwongen dicht moesten doen. Voor werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord is dat reden deze dag uit te roepen tot ’Dag van de ondernemers die het moeilijk hebben’. Want er zijn genoeg ondernemers die wel wat support kunnen gebruiken, ook op moreel vlak.

Het is een spontane actie van MKB Noord-voorzitter Joyce Walstra en haar VNO NCW-collega Sieger Dijkstra, zegt die laatste. Zeker niet om een jubileum te vieren, maar wel om aandacht te vragen voor de belabberde situatie waarin veel bedrijven zijn beland.

Hoe hoog is de nood?

Sieger Dijkstra: ‘We kijken naar een ijsberg, met een enorm stuk ijs onder water. Ik hoor van veel ondernemers die de eindjes aan elkaar knopen en hun pensioen of gespaard geld in hun bedrijf stoppen. Zo houden ze het vol. Daar zijn ook veel bedrijven bij met belastinguitstel of steun die ze nog moeten terug betalen. Die moeten allemaal straks hun problemen nog oplossen’

‘Er zijn bedrijven die een prima jaar achter de rug hebben, maar er is ook een categorie die verplicht dicht moest; in de horeca, de retail, de evenementenbranche of de verzorgende beroepen. Zij kunnen niks doen. Daar is de pijn heel heftig.’

Krijgen die ondernemers al niet veel aandacht, je kun geen krant openslaan of talkshow bekijken, of het gaat erover?

’Wij denken dat de aandacht een beetje wegebt en er wat minder zicht is op ondernemers die het moeilijk hebben. We zien elkaar minder en die ondernemers die horen we ook niet zo. We vinden de dag waarop een jaar geleden de boel op slot ging een goed moment om het noaberschap dat we in het Noorden zo goed kennen wat leven in te blazen.’

U zegt dat de aandacht wat afneemt. Of zijn mensen de verhalen van ondernemers in de problemen een beetje moe?

‘Nou dat weet ik niet zo, maar als je heel lang niet meer in winkels komt, dan vergeet je misschien een beetje hoe die ondernemers eraan toe zijn. Het is goed om af en toe even stil te staan bij de vraag: wat kan ik nou voor die ondernemers doen? Hoe kan ik ze helpen?’

‘Onze oproep is in de eerste plaats gericht aan ondernemers. We vragen ze hun collega’s die het moeilijk hebben te ondersteunen. Vooral tegen bedrijven die in 2020 een prima jaar gehad hebben zeggen we: Wees solidair en toon dat noaberschap.’

Hoe moeten ze dat doen?

‘Er zijn allerlei dingen te verzinnen. Kijk bijvoorbeeld of je wat kunt bestellen bij leveranciers. Of misschien kun je alvast een contract afsluiten voor de catering van volgend jaar. Laat ondernemers bij collega’s langsgaan en vragen: ‘Hoe kan ik helpen?’.’

‘Ondernemers kunnen ook behoefte hebben aan een klankbord. Om hun gedachten te ordenen of om goede oplossingen te vinden. Of om te kijken hoe ze kunnen omdenken en zichzelf eruit trekken. Dat is met hulp van een ander gemakkelijker dan wanneer je het helemaal alleen moet doen.’

‘Consumenten kunnen natuurlijk ook wat doen. Het kost wat meer moeite maar haal wat bij een winkel of een restaurant. Of denk met een reisbureau alvast na over een reis die je wilt maken.’

Op social media reageren mensen met: ‘Leuk dat VNO NCW hier aandacht voor vraagt, maar er wordt pas wat opgelost als de zaak weer open gaat.’

‘Dat is een terechte constatering. Het is natuurlijk wat iedereen graag wil en we knokken er ook hard voor. We hebben eerder al een programma gemaakt rond meer testen, zodat zaken sneller open kunnen. Daar zetten we druk op, maar besluiten erover moeten in Den Haag genomen worden.’

‘Maar we moeten het niet alleen aan het kabinet overlaten. Zowel bedrijven als burgers kunnen nu zelf ook iets doen voor ondernemers in de buurt.’