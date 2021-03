Celstraf geëist voor grootvader na ontucht met kleindochter

'Hij zegt dan wel dat het zijn verantwoordelijkheid was, maar legt de schuld bij haar', aldus de aanklager.

Verhaaltje voorlezen

De ontucht begon in de zomer van 2012. Het meisje was toen negen jaar oud. Het stopte in de zomer van 2015, toen het meisje twaalf jaar was en naar de middelbare school ging. De verdachte zou zich niet alleen schuldig hebben gemaakt aan ontucht, ook liet hij het meisje porno zien. De feiten vonden veelal plaats wanneer de man op het meisje oppaste en haar een verhaaltje voorlas.

Na confrontatie dagvaarding op de mat

Pas jaren later sprak het slachtoffer met haar vader over de gebeurtenissen. De familie van het meisje confronteerde de verdachte bij hem thuis. Daarna deed de vader van het slachtoffer aangifte tegen zijn vader, de verdachte. Die vond niet veel later de dagvaarding op zijn mat. De man opperde op zitting dat hij wel verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd, maar dat het minder ernstig was dan werd geschetst. Bovendien, zo zei hij, had het meisje er zelf om gevraagd. Van zware ontucht was volgens de man geen sprake. Hij zou zijn kleindochter nergens toe hebben gedwongen.

Wel degelijk dwang

Maar volgens de aanklager is de dwang wel degelijk bewezen. Het meisje zou daarover zeer gedetailleerd hebben verklaard. De ontucht begon op momenten dat de oma van het meisje de woning verliet, en het stopte wanneer zij de woning weer binnenkwam. De officier tilt er zwaar aan dat het meisje juist aan de zorg van grootvader was toevertrouwd. 'Hij heeft zijn eigen lust boven alles gesteld.'

Vrees voor gevangenis

De raadsman van de verdachte stelde dat in deze zaak enkel slachtoffers waren. 'Met een nooit verstommend echo over het waarom.' Hij stipte aan dat zijn cliënt een enorme vrees voor de gevangenis heeft. Bovendien ondergaat de man momenteel een medische behandeling.

De verdachte zei tijdens zijn laatste woord dat hij spijt had van wat hij zijn kleindochter had aangedaan. 'Ik vind het vreselijk, dat ik haar leven kapot heb gemaakt.' Bij het inmiddels 17-jarige slachtoffer is PTSS vastgesteld. Jarenlang droeg ze een groot geheim met zich mee. Ze wilde voorkomen dat haar familie uiteen zou vallen. Ze claimt 15.000 euro aan smartengeld. De uitspraak is over twee weken.