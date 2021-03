OM eist vier jaar cel voor poging doodslag met kapmes

De steekpartij vond plaats op 21 september vorig jaar in een woning aan de Bataviastraat in Groningen. In de woning waren meerder personen aanwezig.

Handgemeen

Twee mannen kregen daar ruzie met elkaar. De toedracht zou mogelijk liggen in het laten bezorgen van drugs in de woning. Er volgde een handgemeen tussen de twee, dat volgens getuigen snel werd beëindigd. Nadat het even rustig leek, liep de 59-jarige verdachte naar de slaapkamer, om vervolgens met een kapmes in zijn hand terug te komen.

Gapende, bloedende wond

Bij het verlaten van de woning zou het latere slachtoffer (46) met het mes in zijn nek zijn gestoken. Getuigen verklaarden over een gapende, bloedende wond in diens nek.

Meerdere eenheden van de politie en een ambulance kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte kon kort daarna in de omgeving worden aangehouden. Het slachtoffer hield aan de steekpartij een wond van 15 centimeter over. Hij overleefde de kapmes-aanval ternauwernood.

Val tegen radiator

Volgens de verdachte zou het slachtoffer tijdens het handgemeen tegen de verwarmingsradiator zijn gevallen, waardoor hij gewond zou zijn geraakt. Maar zowel onderzoek naar het letsel als getuigenissen wijzen niet in die richting. De man ontkende op zitting dat hij zoveel bruut geweld had gebruikt.

Het nekletsel past volgens deskundigen bij een aanval met een scherp voorwerp. 'De wond had maar een paar centimeter dieper hoeven zijn', zei de officier. 'Het was potentieel dodelijk.'

Hij vond niet bewezen dat de verdachte had gehandeld uit noodweer om zijn vege lijf te redden.

Strafblad van negentien kantjes

De Stadjer heeft een strafblad van negentien kantjes, waar meerdere geweldsdelicten op prijken. Bij het samenstellen van de strafeis hield de officier rekening met de criminele carrière van de man, maar ook met zijn zwakbegaafdheid, zijn verslavingsproblematiek en met een ernstige ziekte. Die werd kort geleden bij de man vastgesteld.

Het slachtoffer eist 17.500 euro. Daarvoor zou hij naar de burgerlijke rechter kunnen stappen.

De rechtbank doet op 29 maart uitspraak in deze zaak.

