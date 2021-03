Thuisbezorgd.nl: gigant in stad, figurant in dorp

Oranje fietsen, oranje jasjes, oranje kubustassen. Soms zelfs een oranje mondkapje. De Stadjer die rond etenstijd een ommetje maakt, ziet geregeld oranje peddelaars passeren. Het is de toegeëigende huiskleur van etenbestel-website Thuisbezorgd.nl, meldt OOGtv.

2,4 miljard omzet

Vorige week maakte moederbedrijf Just Eat Takeaway bekend 2,4 miljard te hebben omgezet in 2020. Dat is ruim vijftig procent meer dan in het jaar ervoor.

De populariteit van het platform maakt dat veel restaurants zich bij Thuisbezorgd.nl hebben aangesloten. In de Groningse wijk Vinkhuizen kan je via Thuisbezorgd bijvoorbeeld bij meer dan honderd restaurants eten bestellen. Beweeg je richting het centrum, dan loopt dat aantal verder op tot ongeveer 250.

Een thuisbezorg-bezorger in Stad (Foto: Bram Koster/RTV Noord)

Onzichtbare Berlijnse muur

Maar reis je vervolgens vijftien kilometer in noordoostelijke richting, dan maakt de overvloed aan keuzemogelijkheden plaats voor schaarste. Alsof een onzichtbare Berlijnse muur de gemeente Groningen in tweeën splijt. In Winneweer en Woltersum heb je op Thuisbezorgd de keuze uit slechts drie restaurants. Wittewierum en Lellens: twee restaurants. Ten Post: ook twee. Concurrent Uber Eats is überhaupt afwezig in deze dorpen.

‘Best jammer’ vindt een inwoner van Ten Post het beperkte aanbod. Maar, een veel vaker gehoord geluid uit Ten Post en omstreken: ‘Als wij wat lekkers willen, dan halen we zelf wat op in Ten Boer.’ Of, nog extremer: ‘Wij koken altijd zelf. Ik heb denk ik twee keer een pizza gegeten in mijn leven.’ De eetcultuur van het kleinere dorp lijkt anders dan die van de stad.

Core business in Stad

Dat merkt ook Jordie Batstra, eigenaar van Eetcafé 1005 uit Stad. Als een van de weinigen biedt hij zijn maaltijden en snacks via Thuisbezorgd aan tot in Ten Post en omliggende dorpen. ‘Maar de meeste bestellingen komen uit de stad. De core business zit daar. In de buitendorpen wonen wat oudere mensen, die kennen niet allemaal Thuisbezorgd.’

Ik heb dit puur opgezet voor mensen in nood. Of voor mensen die een feestje hebben Jordie Batstra (Eetcafé 1005) over bezorging buiten Stad

Bovendien zijn Batstra’s bezorgkosten relatief fors. Bezorging in Ten Post of Lellens kost je twintig euro. Wie maakt daar gebruik van? ‘Ik heb dit puur opgezet voor mensen in nood. Of voor mensen die een feestje hebben. Als je met vijf of zes man bent en je bestelt voor iedereen eten, dan vallen die bezorgkosten per persoon wel mee.’

Heel anders dus dan in de stad, waar Batstra geregeld bestellingen voor één of twee personen binnenkrijgt.

Marketingtool

Een andere optie in Ten Post en omstreken is restaurant De Tijd Schildmeer te Steendam. Om in coronatijd toch nog iets te verdienen, is eigenaar Paul van Essen zijn restauranteten sinds kort gaan bezorgen. ‘Wij gebruiken Thuisbezorgd puur als marketingtool. We krijgen er wel wat orders van, alleen we hopen dat mensen ons straks ook voor andere dingen gaan bellen.’

Van Essen doelt op de periode na corona, wanneer mensen weer kunnen komen dineren in zijn restaurant of één van zijn zalen kunnen huren. Na corona wil hij wel doorgaan met Thuisbezorgd, maar vooral als aanvulling.

Geen commissie

Voor de lokale horeca-ondernemer kan het voordelen hebben om voor de omzet niet afhankelijk te zijn van Thuisbezorgd. De website rekent namelijk voor iedere bestelling een commissie.

Wij bezorgen zelf in dertig dorpen. Op de beste dag hadden we maar vijftien bestellingen via Thuisbezorgd Oguzhan Karatepe - Pizzeria La Santa Maria

De bestellingen van Pizzeria La Santa Maria in Ten Boer komen allemaal via het eigen netwerk binnen. ‘Dat is voor ons heel fijn,’ zegt eigenaar Oguzhan Karatepe daarover, want die commissie kan hij zo in eigen zak houden.

Net zo veel pizza

Karatepe werkte in het verleden wel samen met Thuisbezorgd, maar veel leverde hem dat niet op. ‘Wij bezorgen zelf in dertig dorpen. Op de beste dag hadden we maar vijftien bestellingen via Thuisbezorgd.’ Na een verschil van inzicht is de samenwerking met Thuisbezorgd beëindigd, maar Karatepe zegt geen verschil in omzet te bemerken.

Voorlopig komen hongerige bewoners van omliggende dorpen dus nog naar hem toe, in Ten Boer, of bezorgt hij de pizza’s zelf. En zo blijft oranje, in het kleinere dorp, vooral nog de kleur van de plaatselijke brievenbus.

