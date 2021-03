Politie kreeg verdachten steekpartij in België in het vizier

De verdachten die in Noord-Frankrijk zijn aangehouden voor de steekpartij in Stad waarbij een agent gewond raakte, kwamen in België op de politieradar vanwege hun telefoons.

Het duo dat verantwoordelijk gehouden wordt voor de steekpartij, is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in Noord-Frankrijk. De Belgische politie lokaliseerde de telefoons van de 20-jarige man uit de gemeente Oldambt en de 32-jarige Amerikaan. Ze zijn volgens de Franse krant Le Parisien in de buurt van Laon aangehouden in een gehuurde zwarte Opel Crossland.

De politie kan geen mededelingen doen over de toestand van de agent. Eerder werd duidelijk dat hij zeer ernstig gewond is en op de Intensive Care lag. Of dat nog steeds zo is, is niet bekend.

Wat is er gebeurd?

Woensdag 10 maart spreken twee agenten de mannen aan op de Van Houtenlaan in Groningen. Het duo is om 22.00 uur, na de avondklok, buiten en de agenten willen weten waarom. Plotseling wordt de mannelijke agent in zijn gezicht gestoken. De vrouwelijke agent raakt tijdens een worsteling gewond aan haar been. Zij mag na behandeling in het ziekenhuis naar huis.

Agent is niet meer in levensgevaar

De mannelijke agent is er ernstiger aan toe: hij is geraakt in zijn gezicht en hals. Vrijdag werd bekend dat hij niet langer in levensgevaar is. De Groningse politie reageert aangeslagen op de aanval op hun collega. Volgens burgemeester Koen Schuiling overheerst het gevoel 'dat iedereen dit had kunnen overkomen'.

De politie verspreidt na het incident een signalement van de verdachten én al snel camerabeelden waarop ze fietsend te zien zijn op de stoep van de De Savornin Lohmanlaan.

Woonbooteigenaar trekt aan de bel

Er gaat een belletje rinkelen bij een woonbooteigenaar. Hij herkent een van de twee mannen en belt de politie. Donderdagavond vertelt hij op het bureau zijn verhaal. De woonboot wordt daarop in de gaten gehouden.

Vrijdagochtend valt de politie de woonboot aan het Winschoterdiep binnen. De Amerikaan huurde een deel van de boot via verhuursite Airbnb, zo vertelt de eigenaar. De verdachte is er halsoverkop vertrokken en rijdt met de man uit Oldambt in een zwarte huurauto richting Frankrijk.

Twee messen gevonden bij aanhouding

Daar sluit het net zich tussen twee en drie uur de daaropvolgende nacht op een Franse snelweg. Het tweetal wordt discreet gevolgd en stuit op een wegblokkade. Ze laten zich zonder verzet in de boeien slaan. Een van hen heeft tijdens de arrestatie een mes op zak. In de auto ligt er nog een.

De mannen zitten sindsdien vast in Frankrijk. De Franse rechtbank behandelt volgens een politiewoordvoerder deze week de vraag wanneer ze naar Nederland komen. Meer kan de politie momenteel niet zeggen, omdat het onderzoek nog loopt.

In dit artikel stond eerder beschreven welk letsel de agent had opgelopen. De teamleider van het politieonderzoek heeft dat letsel desgevraagd ontkend. Daarom is de betreffende passage verwijderd.

Lees ook:

- Verdachten steekpartij agent aangehouden in Noord-Frankrijk

- Hoe snel komen verdachten steekpartij van Frankrijk naar Nederland?

- Bewoners geschrokken na steekincident agenten: 'Ik zag overal bloed'