Cooking Bag helpt vrouwen in Oost-Groningen aan werk: 'Dit is win-win-win'

Dit is een zak van hennepstof waar je voedsel in gaart. Schuurman ontdekte de zak twee jaar geleden tijdens een vakantie in Ghana.

Je kunt het vergelijken met de hooikist van vroeger Rianne Schuurman

Minder gas nodig om te koken

‘Ik was daar in de werkplaats van Ellen Seldenthuis en zij maakt Cooking Bags met Ghanese vrouwen’, vertelt Schuurman. ‘Ik dacht meteen: dit is superhandig voor in de keuken. Het spaart het milieu, want je hoeft maar heel even op gas of elektrisch te koken. Daarna doe je het eten in de zak en dan gaart het vanzelf. Je kunt het vergelijken met de hooikist van vroeger.’

Kansen zien in coronatijd

Schuurman besloot een soortgelijk project op te zetten in Gambia. Bij terugkomst zag ze ook mogelijkheden in Groningen, juist in deze coronatijd. ‘Mensen letten nu meer op hun gezondheid en in de Cooking Bag blijven alle vitamines houdbaar.’

Handen ineen slaan met Afeer

Maar Schuurman wilde meer. ‘Ik wilde dit net als in Ghana en Gambia doen met lokale vrouwen en hen zo een kans geven op de arbeidsmarkt.’ Daarom stapte ze met haar idee naar het sociaal werkbedrijf Afeer in Oost-Groningen. ‘Afeer heeft een groot naaiatelier en de vrouwen waren meteen enthousiast’, vertelt Schuurman.

Opbrengst gaat naar goed doel

Samen met Afeer richtte Schuurman de Cooking Bag Company op. Inmiddels zijn er zestig Cooking Bags genaaid en staan ze in de verkoop. Schuurman gebruikt de zak zelf ook. ‘Het scheelt me heel veel kooktijd. En als de kinderen na elkaar thuiskomen, hebben ze altijd iets warms. Ze halen gewoon het kussentje van de zak, scheppen hun eten op en doen het kussentje er weer op.’

De opbrengst van de Cooking Bags gaat naar vrouwen in Ghana en Gambia. 'Dit is de ultieme win-win-win', zegt Schuurman. 'Goed voor de vrouwen, hun gezondheid en het milieu.'