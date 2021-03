Wie was H.W.R.? 'Zijn dood zal voor altijd een raadsel blijven'

Het boek gaat over zijn speurtocht naar de jonge Canadese soldaat Harold Wilbert Roszell die, twee dagen voor zijn dood in april 1945, zijn initialen in de boom kerfde.

Speurtocht naar de man achter de initialen

'Toen ik hier aan begon had ik geen idee waar mee ik zou eindigen', zegt Arbouw. 'Het is alsof je aan een loszittend draadje begint te trekken, het wordt steeds langer en uiteindelijk is het dit boek geworden.'

Via via zag Ernst Arbouw een foto van de boom met de inscriptie op het landgoed De Duinen en raakte geïntrigeerd. Het was bekend dat het hoofdkwartier van het Canadese leger tijdens de bevrijding van Groningen in Eelde was gevestigd, en dat Canadese soldaten hun initialen in bomen hadden gekerfd. Maar wie was HWR? en wat was er van hem geworden?

Harold Wilbert Roszell uit Toronto

Na het nodige speurwerk ontdekt Arbouw dat het ging om de initialen van Harold Wilbert Roszell, die 21 jaar was toen hij op 16 april 1945 sneuvelde. In zijn 272 pagina's tellende boek doet Arbouw verslag van zijn reis naar Canada, om verder te zoeken in de archieven en hoe hij uiteindelijk terecht komt bij de familie van Harold.

'Een van de familieleden had nog een hele doos met brieven bij haar op zolder staan. Zo kon ik zijn hele tocht met het leger door Europa reconstrueren. Geland in Normandië in de zomer van 1944, via België en de Schelde naar Nijmegen om uiteindelijk te sneuvelen in Noord-Nederland, in april 1945.

J.T. OTTAWA

Het verhaal wordt nog groter als Arbouw ook de initialen van John Tuckey uit Ottawa in een boom ontdekt. De twee soldaten bleken, hoewel ze heel verschillend waren, bevriend te zijn. Harold Roszell was nog maar 21 jaar toen hij sneuvelde. Hij had gelogen over zijn leeftijd om in het leger te komen en was ongehuwd.

John Tuckey was 36 en had acht kinderen. Samen kerfden ze hun namen in de bomen in Eelde en samen sneuvelden ze en paar dagen later. Arbouw spoorde hun families in Canada op en gaf de beide mannen hun gezicht terug.

Mysterieuze dood

Harold was wel getraind als gevechtssoldaat, maar werkte op het hoofdkwartier van het Canadese leger in Eelde als 'batman'. Hij was de assistent van een hogere officier en deed voor hem de was, regelde zijn eten en was zijn privéchauffeur.

Op de avond van 15 april is Harold samen met zijn vriend John Tuckey in een jeep gestapt en weggereden. Harold is de volgende dag dood gevonden, vlak bij de plek waar hij zijn naam in de boom had gekerfd. John Tuckey is drie weken later, een heel eind verderop, dood in een sloot gevonden.

'Wat er die nacht gebeurd is, weten we niet', zegt Arbouw. 'In een Canadees legerrapport staat alleen: 'Een chauffeur van dit hoofdkwartier is neergeschoten gevonden in de buurt van het hoofdkwartier, nadat hij sinds gisteravond vermist was. Omdat er nog steeds sluipschutters actief zijn in de omgeving, kan dit nauwelijks als ongeluk beschouwd worden.'

'Na 76 jaar kom je er ook nooit meer achter, dus dat zal altijd een raadsel blijven' aldus Arbouw.

Het graf van Harold aan de Paterswoldseweg (Foto: Willem van de Poll, Groninger Archieven)

Bekende foto van het graf

Harold's laatste rustplaats is de Canadese oorlogsbegraafplaats in Holten maar hij lag eerst op een noodbegraafplaats aan de Paterswoldseweg. Oorlogsfotograaf Willem van de Poll maakte er een bekende foto. Een paar meisjes zitten geknield en zetten tulpen op een vers graf. Als je de foto vergroot, zie je op het witte kruis de naam Roszell.

Woensdag, 17 maart, is het tachtig jaar geleden dat hij zich aanmeldde als vrijwilliger bij het Canadese leger. Het bijzondere verhaal van Harold Wilbert Roszell hangt van het toeval aan elkaar.