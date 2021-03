Plannen voor twee appartementencomplexen in Oude Pekela

Er liggen plannen op tafel voor een tweetal appartementencomplexen in Oude Pekela. In totaal moeten daarin vijftien appartementen worden gebouwd.

‘De plannen zitten in de ontwerpfase, maar wij willen natuurlijk zo snel mogelijk beginnen’, vertelt vastgoedman David Maas.

Complexen

Het gaat om locaties langs de Feiko Clockstraat in het dorp. Maas heeft afgelopen december een drietal panden gekocht; twee staan naast elkaar en het andere pand staat zo’n vijfhonderd meter verderop. Het is de bedoeling dat die panden gesloopt worden.

Maas: ‘Er wordt volop gebouwd aan die straat! Als je naar de ene kant loopt ben je op de ‘Kooistralocatie’ waar koopappartementen worden gebouwd, loop je de andere kant op dan kom je uit bij de voormalige Action. Op die plek komen sociale huurwoningen. Mijn appartementen worden daar een mooie aanvulling op.’ De vijftien appartementen zijn bedoeld voor de middenhuur.

Even wachten

De panden zijn in bezit, twee van de drie sloopvergunningen zijn al binnen. Het is nu nog wachten op de derde sloopvergunning en vervolgens moet de gemeente Pekela de schetsen nog goedkeuren. Maar als dat eenmaal gebeurd is, dan kan er gesloopt worden.

‘Het is nog even afwachten hoe snel het ontwerp wordt goedgekeurd, maar de bedoeling is dat wij volgend jaar kunnen beginnen met bouwen’, vertelt Maas. Wanneer het precies klaar is, dat is nog niet bekend.