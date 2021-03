Warmtekrachtkoppeling in rioolzuivering Scheemda is aan vervanging toe

De warmtekrachtkoppelingsinstallatie, die daar biogas en warmte produceert uit afvalslib moet worden vervangen omdat die is afgeschreven. De installatie levert het waterschap een forse energiebesparing op en het reduceert de kosten van slibverwerking.

In Scheemda wordt het rioolwater uit een groot deel van Oost-Groningen gezuiverd. Bij het zuiveringsproces wordt slib uit het water gehaald dat in een grote silo op het terrein wordt vergist. Dat levert biogas op, dat in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie wordt omgezet in elektriciteit. De stroom wordt ter plekke in Scheemda gebruikt voor de afvalwaterzuivering en om de gebouwen op het terrein te verwarmen.

Arie Heuving van Hunze en Aa's (Foto: RTV Noord\Jan Been)

Bij een temperatuur van 33 graden zit het slib dertig dagen in de silo. Bacteriën doen hun werk en daarbij ontstaat het biogas. 'Gemiddeld levert de installatie tweeduizend kuub gas per dag op. Daarmee dekken we zo'n tachtig procent van onze eigen energiebehoefte hier in Scheemda', zegt Alex Heuving van Hunze en Aa's.

'Nieuwe installatie is efficiënter'

De huidige installatie is technisch en economisch aan het eind van zijn levensduur en moet daarom worden vervangen. Dat gaat om een forse investering, maar het levert ook meer op. Heuving: 'De nieuwe installatie is een stuk efficiënter. Daarin halen we zo'n tien procent meer biogas uit een kuub slib dan met de huidige installatie. Het levert per jaar een energiebesparing op van driehonderdvijftigduizend euro en op het transport en de verwerking van slib besparen we ook nog eens een miljoen euro per jaar.'

Met het zelf opwekken van stroom in Scheemda bespaart het waterschap 350.000 euro per jaar (Foto: RTV Noord\Jan Been)

Niet alleen in Scheemda moet de warmtekrachtkoppelingsinstallatie worden vervangen, ook die in de rioolzuivering in Assen is aan vervanging toe. Samen gaat het om een investering van 5,3 miljoen euro, waarover het Algemeen Bestuur van het waterschap woensdag een besluit moet nemen.