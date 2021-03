Meerdere geïnteresseerden voor dorpshuis Oldenzijl

In november vorig jaar maakte de gemeente bekend welke panden ze wil afstoten vanwege bezuinigingen. Op die lijst staat ook het dorpshuis in Oldenzijl. Het gebouw is nu in beheer van Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl (VDO), een partij die ook interesse heeft in de definitieve overname. Maar ook Ik & Zorg is geïnteresseerd. Het gezinshuis voor mensen met een beperking zit in het aangrenzende pand.

Gebouw meer gebruiken

'We willen graag meer activiteit in het dorpshuis', zegt Syb Velink van Ik & Zorg. 'Voor de coronacrisis werd het gebouw maar voor een paar uren per week gebruikt. Als wij het kunnen overnemen, gaan we activiteiten organiseren met onze jongens en meiden, zoals we de mensen noemen die hier wonen. Cliënten vinden we een raar woord.'

'Verenigingen kunnen het dorpshuis gewoon blijven gebruiken zoals nu. Daarnaast zullen wij er dagbesteding doen', filosofeert Velink over de bestemming van het gebouw wanneer het in handen van Ik & Zorg komt.

'Ook dingen die ten gunste komen aan de samenleving zouden we hier graag zien. Zoals een PostNL-punt, ouderen die er een kopje koffie kunnen krijgen of een toerist die hier kan een ijsje kan halen. Daardoor gaat het weer leven', zegt Velink. Er is al een gesprek met VDO en de gemeente geweest waarin de plannen zijn uitgelegd.

VDO wil het dorpshuis overnemen van de gemeente voor een symbolisch bedrag van één euro. 'Dorpshuizen moeten niet in private handen komen. Dit gebouw moet van het dorp blijven. Ik zeg altijd: wie betaalt, die bepaalt', zegt voorzitter Dick Knol.

Hij vindt het mooi dat er meegedacht wordt over de toekomstplannen van het dorpshuis, maar wil niet dat Ik & Zorg het dorpshuis overneemt. 'Ik denk dat het dorp dan minder zeggenschap heeft. Dit is de huiskamer van het dorp en wij organiseren vaak genoeg activiteiten.'

Geen risico's voor verenigingen

'Ik durf te garanderen dat het dorpshuis van het dorp blijft', countert Velink. 'De verenigingen kunnen er gewoon gebruik van blijven maken en daarnaast vragen we geen huur. Wij kopen samen met de verenigingen in en zij krijgen vervolgens dertig procent van de omzet. Ze hoeven dus zelf niet meer te investeren en alle risico's liggen bij ons', legt hij uit. Volgens hem wordt het plan breed gedragen in het dorp dat 55 inwoners telt.

Toch ziet VDO dat niet zitten. 'Je kunt het ook andersom zien. Ons dorpshuis is voor iedereen. Dus ook Ik & Zorg kan het huren en er gebruik van maken', zegt Knol. Hij vindt het gek dat hun buren niet op voorhand voor die optie willen gaan. Het bestuur staat namelijk nog steeds open voor samenwerking.

Voorbeeld voor anderen

Maar huren van VDO is voor Ik & Zorg geen optie vanwege dingen die in het verleden gebeurd zijn. Velink vindt dat in hun plan elementen zitten die dorpshuizen kunnen gebruiken als ze problemen verwachten doordat hun subsidiekraan wat is opgedroogd. De gemeente heeft de subsidieregeling voor dorpshuizen namelijk aangepast. Alle dorpshuizen krijgen nu drieduizend euro subsidie, terwijl dat voorheen verschilde per dorpshuis.

'En wij gaan helemaal geen aanspraak maken op subsidie. Dat bedrag kan dan weer gebruikt worden voor andere dorpshuizen. Zo helpt de één de ander in deze gemeente', zegt Velink, die andere bronnen van inkomsten voor ogen heeft.

Plan om te exploiteren

VDO heeft een commissie aangesteld die de afgelopen tijd onderzocht hoe het dorpshuis zelfstandig kan blijven. 'Die commissie heeft veel werk verricht. Ik heb hun plannen gezien en die zien er goed uit. Zo hebben ze uitgezocht dat we het dorpshuis zelf kunnen exploiteren. Dat redden we', zegt Knol.

'We willen dan wel energieneutraal worden. De vaste lasten moeten naar beneden', gaat hij verder. 'Dat wil ieder huishouden dus ook het dorpshuis. We gaan op zoek naar subsidies, daardoor kunnen we hier mooi blijven zitten en blijft het de huiskamer van het dorp. Het plan moet nog wel door de leden worden goedgekeurd, daarom is er binnenkort een ledenvergadering.'

Kooprecht is voor dorpsvereniging

De gemeente wil het dorpshuis op dit moment niet verkopen aan Ik & Zorg of andere belangstellenden, omdat de gemeente nog in gesprek is met VDO, laat de gemeente desgevraagd weten 'Wij vinden dat de dorpsvereniging als maatschappelijke partner en huidige huurder als eerste de kans moet krijgen om het pand eventueel te kopen', laat wethouder Mariëtte de Visser weten.

De gemeente heeft geen mening over de ideeën van Ik & Zorg voor het dorpshuis, omdat dit op dit moment vanwege VDO als enige gesprekspartner 'niet relevant is', meent De Visser. Er is inmiddels een gesprek geweest waarin dit standpunt is gedeeld met Ik & Zorg. Wethouder De Visser laat weten uit te kijken naar het plan van VDO om het dorpshuis definitief over te nemen.

