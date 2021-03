Wat doet RTV Noord op de verkiezingsdag en -avond?

Online worden de laatste ontwikkelingen van de Tweede Kamerverkiezingen in Groningen op de voet gevolgd in een liveblog. We nemen een kijkje bij vrijwilligers op stembureaus en de hele dag zijn verslaggevers op pad om reportages te maken over de verkiezingen.

Het laatste nieuws lees en zie je op de website en in de app, hoor je op Radio Noord vanaf de ochtenduitzending van Edwin op Noord, en zie je 's avonds op tv op TV Noord vanaf 18.00 uur.

RTV Noord Verkiezingsavond

‘s Avonds besteedt RTV Noord vanaf 20.00 uur in een eigen verkiezingsuitzending aandacht aan de uitslagen en impact van de landelijke verkiezingen op Groningen. Deze uitzending wordt live uitgezonden op TV Noord, Facebook en via de app en website van RTV Noord, waar je ook een liveblog leest met de laatste uitslagen en ontwikkelingen.

In de liveshow praten we met verschillende gasten over de uitslagen: wat betekent dit voor onze provincie en de belangrijke thema's? We bezoeken kandidaat-Kamerleden uit Groningen voor wie het erop of eronder wordt woensdagavond, we schakelen met de NOS voor de exitpoll en natuurlijk zie je de laatste Groningse uitslagen in de live-uitzending.

Volg morgenavond vanaf 20.00 uur live de Verkiezingsavond op RTV Noord.

Lees ook:

- Deze stemwijzers kan je doen voor de verkiezingen

- Alles over de verkiezingen