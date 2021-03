Illegale permanente bewoners van het ‘Smurfendorp’ krijgen half jaar de tijd om te verhuizen (update)

Het gemeentebestuur van Midden-Groningen geeft de mensen die illegaal permanent in een recreatiewoning wonen een half jaar tijd om te verhuizen. Dat staat in het concept-handhavings-besluit dat b en w hebben vastgesteld.

De gemeente Midden-Groningen telt in totaal 409 recreatiewoningen op zes parken. Van die 409 onderkomens worden er 73 illegaal bewoond. Het grootste aandeel daarin heeft recreatiepark ‘De Leine’ bij Kropswolde, dat in de volksmond ‘Het Smurfendorp’ wordt genoemd. Daar zijn 32 huisjes permanent bezet door vaste bewoners.

De eigenaren en bewoners van de recreatiewoningen hebben in mei 2020, na jarenlange discussie, te horen gekregen dat er per 1 juni 2021 een eind komt aan die permanente bewoning. Per die datum wordt er dan ook gehandhaafd. De gemeente Midden-Groningen wil dat de woningen gebruikt worden waarvoor ze gebouwd zijn: recreatief gebruik.

Ondersteuning in 'sociaal kwetsbare situaties'

Volgens wethouder Jan Jakob Boersma staat bij de handhaving ‘de menselijke maat’ centraal. Illegale bewoners in ‘sociaal kwetsbare' situaties krijgen maximaal twee jaar om te verhuizen, waarbij de gemeente ze zal ondersteunen bij het vinden van vervangende woonruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld om personen die in scheiding liggen of mensen die door de versterkingsoperatie in verband met de aardbevingen langer op een woning moeten wachten.

Twee per park per jaar

Voor de overige huisjes geldt dat de gemeente er ongeveer twee per jaar per park zal aanwijzen die binnen een half jaar moeten worden ontruimd. Welke woningen dat zijn wordt door loting bij een notaris bepaald. Vertrekken de bewoners niet, dan volgen er dwangsommen en eventueel bestuurlijke handhaving. ‘Maar we hopen dat we daar vandaan kunnen blijven’, zegt wethouder Boersma.

Overigens hebben ruim veertig bewoners van het Smurfendorp vijftien jaar geleden een persoonsgebonden gedoogvergunning gekregen om er permanent te mogen wonen. Voor hen verandert er niets.

Het handhavingsbesluit ligt de komende tijd ter inzage, en bewoners en de gemeenteraad kunnen er nog hun zegje over doen. In mei willen b en w het besluit definitief vaststellen.

Reactie bewonerscommissie

'Onbegonnen werk', zegt voorzitter Bert de Bey van de bewonerscommissie van bungalowpark De Leine. 'Hier staan alleen al 32 illegaal bewoonde huisjes, als er twee per jaar worden aangepakt gaat dat dus 16 jaar kosten. En dan heb ik het nog niet over de procedures tot de hoogste instantie die bewoners zullen aanspannen. Daar komt bij dat de gemeente nauwelijks of eigenlijk niet communiceert over de handhavingsregels. Waar houdt recreëren op en begint permanente bewoning? Wij weten het niet. Volgens mij past dit parkje prima in de omgeving waar het gebouwd is. De gemeente zou zich beter kunnen richten op zaken die écht belangrijk zijn.'

Dit bericht is geüpdatet met een reactie van de voorzitter van de bewonerscommissie van bungalowpark De Leine.