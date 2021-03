Tweede Kamerverkiezingen en Groningen: alles wat je moet weten

Deze woensdag is het echt zover: dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen die bepalen welke partijen de komende vier jaar het land mogen regeren - en daarmee ook over Groningen gaan. Hier lees je alles wat je moet weten.

Waar kan je stemmen?

Je kan woensdag stemmen vanaf 7.30 uur en tot 21.00 uur. Op de websites van de gemeenten zie je waar de stembureaus in de buurt zijn. Vergeet niet je mondkapje, stempas en identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort) mee te nemen! Ga direct naar de juiste pagina van gemeente Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier of Westerwolde.

Wie zijn de Groningse kandidaten?

Uit onderzoek van RTV Noord blijkt dat een op de drie Groningers zich niet gehoord voelt in de Tweede Kamer. Daar kan je zelf invloed op uitoefenen, door bijvoorbeeld op een Groningse kandidaat te stemmen.

Er doen dit jaar heel wat kandidaat-Kamerleden uit Groningen mee met de verkiezingen, zowel bij gevestigde partijen als bij nieuwe partijen:

Wat schrijven de partijen over Groningen?

Onze provincie wordt op verschillende manieren genoemd in de verschillende verkiezingsprogramma's. Hier zie je de belangrijkste punten van de partijen:

Twijfel je nog? Deze stemhulpen kan je doen!

Deze verschillende kieswijzers kunnen je helpen met het bepalen van je stem:

Stemwijzer

De bekendste van alle kieshulpen. De Stemwijzer geeft 30 stellingen, vraagt welke thema's je extra belangrijk vindt en toont je met welke partijen je voorkeuren het meest overeen komen.

De bekendste van alle kieshulpen. De Stemwijzer geeft 30 stellingen, vraagt welke thema's je extra belangrijk vindt en toont je met welke partijen je voorkeuren het meest overeen komen.

Een andere bekende stemhulp met dertig stellingen, waarna je op een kompas ziet bij welke partijen je het dichtstbij zit. Met een tik op een partij kan je de antwoorden naast die van jezelf leggen.

Een andere bekende stemhulp met dertig stellingen, waarna je op een kompas ziet bij welke partijen je het dichtstbij zit. Met een tik op een partij kan je de antwoorden naast die van jezelf leggen.

Dit jaar heeft Kieskompas een aparte stemhulp over wat Groningers het belangrijkste thema vinden bij de verkiezingen dit jaar: zorg.

Dit jaar heeft Kieskompas een aparte stemhulp over wat Groningers het belangrijkste thema vinden bij de verkiezingen dit jaar: zorg.

Deze gaat niet af op de beloften in verkiezingsprogramma's, maar kijkt hoe de partijen de afgelopen jaren hebben gestemd. Met welke partijen kom je dan het meest overeen?

Deze gaat niet af op de beloften in verkiezingsprogramma's, maar kijkt hoe de partijen de afgelopen jaren hebben gestemd. Met welke partijen kom je dan het meest overeen?

Deze stemhulp gaat niet over actuele thema's, maar kijkt naar de principes van de partijen. Ben je bijvoorbeeld meer voor een overheid die zich actief bezighoudt met beleid, of zo veel mogelijk loslaat?

Deze stemhulp gaat niet over actuele thema's, maar kijkt naar de principes van de partijen. Ben je bijvoorbeeld meer voor een overheid die zich actief bezighoudt met beleid, of zo veel mogelijk loslaat?

Onze quiz geeft inzicht in Groningse thema's en kandidaten bij deze verkiezingen. Handig om te weten!

Wat doet RTV Noord op de verkiezingsdag?

Overdag volgen we het laatste Groningse nieuws rondom de Tweede Kamerverkiezingen op de voet op Radio Noord en in een liveblog op de website en in de app.

‘s Avonds besteedt RTV Noord vanaf 20.00 uur in een eigen verkiezingsuitzending aandacht aan de uitslagen en impact van de landelijke verkiezingen op Groningen. Deze uitzending wordt live uitgezonden op TV Noord, Facebook en via de app en website van RTV Noord. We praten met verschillende gasten over de uitslagen: wat betekent dit voor onze provincie en de belangrijke thema's? We schakelen met de NOS voor de exitpoll, bezoeken kandidaat-Kamerleden uit Groningen voor wie het erop of eronder wordt en natuurlijk zie je de laatste Groningse uitslagen.

