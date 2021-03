Tandartsen willen helpen met vaccineren: 'We oefenen al heel veel'

Je coronaprik halen bij de tandarts? Praktijkhouder Feije van Marrum uit Uithuizen ziet het helemaal zitten. 'We zetten nu ook al vijftien tot twintig prikken per dag, op een lastigere plek.'

Volgens de KNMT, de beroepsorganisatie van tandartsen, staan tandartsen in heel het land te trappelen om te helpen bij het vaccineren tegen het coronavirus.

Aan de benodigde ervaring en aanwezige hulpmiddelen ligt het volgens Van Marrum niet. Waaraan dan wel? 'Ik denk dat het antwoord schuilt in de hoeveelheid vaccins die beschikbaar zijn. Misschien worden we straks pas gevraagd, als er zo veel vaccins zijn dat ze het niet op tijd weg kunnen prikken.'

Honderden tandartsen willen bijspringen

De KNMT heeft inmiddels twee keer de prikdiensten van tandartsen aangeboden bij het ministerie, vertelt Van Marrum. 'De eerste keer toen we net gesloten waren met z'n allen. Een paar honderd man en vrouw wilden wel bijspringen. Toen werd gezegd: hulp is eerst nog niet nodig. Vorig week hebben we dat nogmaals aangegeven.'

Aan gebrek aan prikervaring kan het volgens de tandarts in Uithuizen niet liggen. 'We oefenen al heel veel. Vijftien tot twintig prikken zetten we wel op een dag. Op een lastigere plek, in de mond. Dus als ze een beroep op ons doen, staan we er.'

Alleen in grotere praktijken

Vanwege de strenge regels, die gelden rond het toedienen van een vaccinatie, komt niet elk tandartspraktijk in aanmerking als priklocatie.

Van Marrum: 'Iedereen die gevaccineerd wordt moet daarna een kwartiertje blijven zitten om te kijken of er geen nare reacties zijn. In een kleine praktijk is dat misschien wat omslachtig, maar bij een praktijk met een grote wachtkamer zou dat prima kunnen.'

Veel andere obstakels ziet hij niet. 'Behalve dat het logistiek heel duidelijk moet zijn wie waar zijn prik haalt.'

Lees ook:

- Alles over het coronavirus in ons liveblog