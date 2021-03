Ellerhuizerbrug volgend jaar gerenoveerd, maar niet verbreed

De brug over het Boterdiep is een rijksmonument uit 1928, waardoor er meer komt kijken bij renovatie dan bij een willekeurige andere brug. De renovatie van de brug kost de provincie 2,8 miljoen euro, zegt provinciebestuurder Fleur Gräper (D66).

Inwoners willen bredere brug

Inwoners van Bedum zien de brug graag breder worden. De brug ligt vlak na een flauwe bocht en het is vrijwel onmogelijk om er met een vrachtauto en een personenauto tegelijk overheen te rijden. Maar de brug gaat in ieder geval niet breder worden, weet de provincie.

'Bij een rijksmonument heb je de opdracht tot het behouden van rijksmonument', zegt Gräper. 'Je mag best wat aanpassen, maar de aard van het monument moet je overeind houden. Dus we kunnen hem niet breder maken. Maar we gaan wel kijken hoe we hem zo kunnen herstellen dat we er optimaal gebruik van kunnen maken.'

Grotere operatie dan gedacht

De provincie was al van plan om de Ellerhuizerbrug aan te pakken vanwege de onderhoudsstaat van de brug. De operatie wordt nu alleen nog maar groter omdat de brug klem zit.

'Zoals het er nu naar uitziet kunnen we in het voorjaar van 2022 de werkzaamheden doen en dat kost dan een paar maanden', aldus Gräper. 'Maar het is wel een rijksmonument en dat vraagt extra onderzoek en afstemming. Dus echt helemaal zeker weten dat je er in 2022 weer doorheen kunt varen, durf ik niet te voorspellen. We doen wel ons best om het zo snel mogelijk te laten zijn.'

