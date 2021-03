Hoogezandster verdacht van ontucht met meisje (14): 'Wist niet hoe oud ze was'

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een 33-jarige man uit Hoogezand, wegens ontucht met een minderjarig meisje. De ontucht duurde een half jaar, het meisje was 14 jaar toen het begon.

De verdachte en het meisje leerden elkaar kennen bij de dierenweide in Pekela, waar ook de verdachte destijds woonde. Helemaal vreemd was de man niet, de ouders van het meisje kenden hem. Het meisje dacht de man verliefd op haar was. Maar uit WhatsApp berichten tussen de twee bleek dat de man veel meer van het meisje wilde.

Op uitnodiging van de man spraken de twee meerdere keren af. Dat gebeurde in het parkje of bij de man thuis.

Volgens de officier van justitie was de man gericht op een ontmoeting die zou leiden naar seks.

'Ik ben toch geen pedo?'

De ouders van het meisje hadden de man al eerder aan de tand gevoeld over zijn opvallende contact met hun dochter. Daarop had hij geroepen: 'Kom even, ik ben toch geen pedo?' Uiteindelijk ontdekte de moeder van het meisje bijzondere gesprekken tussen haar dochter en de verdachte. Daarop volgde al snel aangifte op het politiebureau.

Eerst even afstraffen

'Ik word hier neergezet als een boeman, maar ik wist niet hoe oud ze was', stelde de man op zitting. Toch betuigde hij spijt voor zijn daden.

De man heeft zijn leven inmiddels goed op de rit. 'Hij heeft wel spijt en wil dit hoofdstuk wel even afsluiten, maar daarvoor moet er wel eerst gestraft worden', zei de officier. 'Hij moet goed in de spiegel kijken.'

Naast de celstraf moet hij zich ambulant laten behandelen en moet hem een contactverbod met het slachtoffer worden opgelegd. Het meisje claimde 2000 euro smartengeld. De precieze hoogte van het bedrag laat de officier aan de rechters over. Die doen over twee weken uitspraak in deze zaak.