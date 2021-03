Jan H. en Jan Nieboer kregen ‘ongewild dingen mee over dreigbrieven’

De twee staan terecht omdat ze verdacht worden van het sturen van dreigbrieven naar bedrijven die aan de ontwikkeling van windmolenparken meewerken.

Beide mannen ontkennen iets te maken te hebben met het versturen van dreigbrieven. ‘We waren er niet mee bezig, maar werden er wel over geïnformeerd’, zei H. dinsdag in de rechtszaal.

Ik heb er een beetje stoer over gesproken tegen Jan Nieboer, maar ik heb er geen rol in gehad Jan H.

‘Het was allemaal reuze spannend’, stelt Jan H.. ‘Ik heb er een beetje stoer over gesproken tegen Jan Nieboer, maar ik heb er geen rol in gehad’.

Regelmatig spraken Nieboer en H. ‘s ochtends vroeg af bij de McDonalds. Gesprekken daar zijn heimelijk opgenomen. De rechter citeerde dinsdag uit de transcriptie van die gesprekken.

'Er zijn weer 16 de deur uitgegaan', citeert de rechter uit het dossier. 'Post bezorgen in Duitsland is al een hele klus en dan ook nog de postzegels plakken', aldus de rechter.

Usb-sticks met dreigbrieven

Verder werd duidelijk dat Jan Nieboer weleens usb-sticks naar de drukker bracht. ‘Ik ben misschien een soort postbode geweest’, verklaart hij tegen de rechter. Later bleek tijdens het politieonderzoek dat er dreigbrieven op de usb-sticks hebben gestaan.

Er zou afgesproken zijn dat Nieboer die sticks naar de drukker moest brengen: ‘Dat was een afspraak binnen Platform Storm en Tegenwind Veenkoloniën.' Hij zegt niks van de inhoud van de usb-sticks af te weten.

Ook DNA-bewijs

In het dossier zit ook ook een dna-spoor van Jan H. dat is gevonden op een van de dreigbrieven. H. vond dat niet zo opvallend. ‘Ik kwam in die tijd bij verschillende mensen thuis en mogelijk dat ik daar een papier heb aangeraakt’, aldus H.

Welke bewijzen het Openbaar Ministerie nog meer heeft tegen deze twee verdachten horen we donderdag, wanneer de zaak wordt voortgezet. Dinsdag kwam er vroegtijdig een einde aan omdat Jan H. zich rond het middaguur niet lekker voelde. Dat werd later die middag erger.

H. zegt dat hij geen informatie meer kan opnemen. ‘Mijn emmer was vanochtend al leeg’, verduidelijkt hij. De rechtbank besluit daarom rond half drie de zitting te staken.

Waarom schrijven we Jan Nieboer en Jan H.?

In de artikelen over de windmolenverdachten noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Jan Nieboer wordt wel met zijn volledige naam genoemd, omdat Nieboer tot voor kort nog altijd de voorman was van actiegroep Platform Storm. In die rol trad hij geregeld op in de media. Medeverdachte Jan H. was in het verleden actief als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, maar dat was hij al geruime tijd niet meer. Jan H. heeft dinsdag aangegeven dat hij het niet nodig vindt dat zijn gezicht geblurd wordt.

