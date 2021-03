Lopend Vuur: Van je stemrecht moet je gebruikmaken

Stemmen is een verworven recht. In 1917 werd in ons land het actief kiesrecht voor mannen ingevoerd. Twee jaar later kregen ook vrouwen actief kiesrecht. Het actief kiesrecht is het recht om te stemmen, het passief kiesrecht is het recht om gekozen te worden.

Tot 1970 hadden we in Nederland een opkomstplicht. Die hebben we nu niet meer. Maar: nog altijd is stemmen een verworven recht en een middel om invloed uit te oefenen in ons land. Het is onderdeel van onze democratie. In deze tijd zijn er ook mensen die zeggen geen vertrouwen te hebben in de politiek en die daarom niet gaan stemmen.

Hoe denk jij hierover?

Praat mee

