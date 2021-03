Schuitendiep maandenlang dicht voor aanleg Kattenbrug

De brug is een directe verbinding van het Gedempte Kattendiep met de oostkant van het Schuitendiep. Dit is met name handig voor het busverkeer. Vanaf eind dit jaar rijden bussen niet meer over de Grote Markt. Er komen bushaltes langs de diepenring bij het provinciehuis en de Stadsschouwburg.

Vanwege de werkzaamheden zijn omleidingsroutes ingesteld. Auto's moeten een lange omweg maken via de Korreweg. Een betere omleidingsroute is volgens de gemeente niet mogelijk, omdat er ook wordt gewerkt aan de weg bij het UMCG.

De werkzaamheden beginnen bij het kruispunt van het Gedempte Kattendiep met de westzijde van het Schuitendiep. Fietsers moeten tijdelijke via de oostzijde rijden, voetgangers kunnen er nog wel langs. Verschillende afsluitingen van delen van de diepenring duren tot in november.

Op deze plek, gezien richting het Gedempte Kattendiep, moet de brug komen (Foto: Nico Swart/RTV noord)

Eind deze week wordt begonnen met het verplaatsen van het diepriool en met het maken van de fundering van de brug. Naar verwachting is de brug in juli klaar. Dan mogen auto's en fietsers eroverheen. Een maand later rijden de eerste bussen over de brug.

Na de zomervakantie wordt begonnen met de herinrichting van het gebied eromheen. In maart 2022 moet het hele project klaar zijn.

