Komt er een meer bij camping 't Zandt? 'Dit is onze grootste droom'

Veertig studenten van het Alfa-college gaan nu onderzoeken of dat kan, samen met een landschapsarchitect en inwoners van het dorp. De provincie stelt 12.000 euro beschikbaar voor het onderzoek.

'Moest groter'

Het idee is klein begonnen. Naast de kampeerplekken is een strook groen van zo'n tien bij zestig meter. Wildeman vroeg een aantal maanden geleden aan het waterschap of hij daar een kleine waterplas van kan maken, ook als buffer voor overtollig regenwater. 'Ze lachten erom', zegt Wildeman. 'Dat is maar een kruiwagentje, veel te klein. Dat moest groter.'

Deze groenstrook naast Landgoed De Camping is te klein voor een waterplas (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Daarop kwam hij met het idee voor een meer aan de overkant van de camping, op grond van zijn buurman, een pootaardappelboer. Tot zijn verrassing staat hij ervoor open om een deel van de grond af te stoten voor de aanleg van het meer. Met de studenten gaat hij kijken of dat nu haalbaar is.

Meer werkgelegenheid

'Als camping zijnde is het je grootste droom om water te hebben', zegt Wildeman. 'Maar we kijken breder. We willen dat Groningers hier straks naartoe komen om een rondje te lopen of dat ze vanaf hier zo naar Zoutkamp kunnen varen in een elektrische sloep.'

Het plan zorgt niet alleen voor extra toeristen, maar ook voor meer werkgelegenheid, verwacht Wildeman. Zijn camping is naar eigen zeggen een 'sociaal dorpsbedrijf' waar mensen werken die niet goed mee kunnen komen op de reguliere arbeidsmarkt. Ook vroegtijdige schoolverlaters of mensen met een handicap vinden daar een plek om onder begeleiding weer aan de slag te kunnen.

Klein en gemoedelijk

Een grote publiekstrekken moet het volgens Wildeman niet worden. 'Het is niet de bedoeling dat hier straks 35.000 Chinezen met fototoestellen naar de camping komen', zegt Wildeman.

'Het is vooral bedoeld voor mensen die lekker op vakantie zijn, of Groningers die even een dagje weg willen. Dan hoef je geen professionele horeca-locatie te zijn. Onze gasten maakt het echt niets uit of ze een colaatje krijgen van iemand met een lui oog.'

VVD-gedeputeerde Mirjam Wulfse sluit zich aan bij dat idee: 'Er komt geen wildwaterbaan om Europeanen te trekken, maar juist mensen van dichtbij uit de regio. Dit plan zorgt ervoor dat er straks ook kleinschalige recreatie mogelijk is in de omgeving. Je kunt er wandelen, fietsen en recreëren op het water.'

Op deze plek moet het meer komen (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Johan van Veen-plas

Ondanks dat het nog hoogst onzeker is dat het meer er komt, heeft Wildeman er al wel een naam voor: de Johan van Veen-plan. Van Veen was ingenieur, geboren in Uithuizermeeden en vooral bekend als één van de grondleggers van het Deltaplan.

De studenten onderzoeken straks niet alleen de mogelijkheden van het meer, maar nemen ook andere plannen voor het 800 inwoners tellende dorp onder de loep. Zo zijn er twee stukken bos. De studenten gaan onderzoeken of die met elkaar verbonden kunnen worden. Ook gaan ze kijken of het water kan worden aangesloten op de maren in het gebied voor de recreatievaart.

Het onderzoek moet voor de zomervakantie klaar zijn. Daarna wordt gekeken of de plannen verder uitgewerkt kunnen worden en financieel haalbaar zijn. Wulfse wil nog geen toezeggingen doen of de provincie bereid is daarvoor een bijdrage te doen.

Ook de gemeente Eemsdelta, het Alfa-college en het Noorderpoort dragen bij aan het onderzoek.