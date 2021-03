Stemmen in een truck: 'Hij stond laatst nog in Saoedi-Arabië'

‘Hier is in ieder geval animo’, constateert verslaggever Jeroen Willems. Het stembureau, een 16½ meter lange, zilvergrijze vrachtwagen, staat bij woonzorgcentrum A. G. Wildervanck. ‘In het midden zit een in- en uitgang en één voor één mogen de mensen naar binnen. Ze komen vooral van het woonzorgcentrum’, aldus Willems.

Stemmen in het mobiele stembureau (Foto: Jeroen Willems/RTV Noord)

In een woonzorgcentrum mag soms wel gestemd worden, maar dan alleen door mensen die daar wonen. Op sommige plekken kan dat niet. Dan wordt er zo’n mobiel stembureau ingericht. Dit mobiele stembureau doet vandaag vijf locaties aan.

‘Wij zijn altijd vroege vogels’, geeft een bezoekster van het stembureau aan. ‘En het is heerlijk dichtbij!’ Een andere bezoeker heeft zijn stem hier ook al uitgebracht. ‘Ik ben net even naar de Jumbo geweest en toen zag ik hem staan. Zo dicht bij huis is ideaal voor ons, het is gewoon magnifiek. En het ziet er ook geweldig mooi uit.’

Was bij de Dakar-rally

De truck zelf stond begin januari nog in Saoedi-Arabië. ‘Hij stond daar voor de organisatie van Dakar’, vertelt chauffeur Wim van den Berg. ‘Hij is nu goed gewassen en de stickers zijn eraf gehaald, dan komt hij als nieuw tevoorschijn.’

Het opbouwen van beide verdiepingen kost meer tijd en dat hebben we niet. Wim van den Berg, chauffeur mobiel stembureau

Van de twee verdiepingen wordt alleen de benedenverdieping gebruikt voor het stemmen. ‘Het opbouwen van beide verdiepingen kost meer tijd en dat hebben we niet’, zegt de chauffeur. Hij moet al snel weer door met de bus naar een volgende stemlocatie.

Lastig manoeuvreren

Van den Berg vindt het leuk om met de bus op pad te zijn. ‘Het is een keer wat anders. Normaal doen we andere evenementen. Het enige nadeel is dat het wat krap is in de stad. Dus met 16 ½ meter manoeuvreren is een hele uitdaging, die heb ik vandaag te gaan.’

Zelf heeft hij niet kunnen stemmen. ‘Ik heb mijn stem gemachtigd, want ik was vanochtend natuurlijk al vroeg op pad.’

