Erop of eronder voor Wieke, Jimmy en Julian: wie gaat er naar Den Haag?

Op de verkiezingsdag zelf doen de drie er nog alles aan om stemmen naar hun partij te lokken.

Ludieke actie

Julian Bushoff zette al vroeg z'n wekker woensdagochtend. Met een groepje andere jongeren zat hij om 7.00 uur in de rij voor de Martinikerk.

'Juist omdat stemmen zo belangrijk is willen we dat op een ludieke wijze nog uitdragen', zegt Bushoff. 'Door campingstoeltjes, een slaapzak en een thermoskan mee te nemen. Net als vroeger, in de rij voor de Primera voor het Europese avontuur van de FC.'

Geen zenuwen, wel spannend

Zenuwen heeft Bushoff nog niet echt voor de verkiezingsavond. Hij staat op plek 13 op de lijst van de PvdA: de sociaaldemocraten staan volgens de laatste Peilingwijzer op 12 zetels. Het dus erop of eronder voor de 23-jarige stadjer.

'Ik heb wel een kort nachtje gehad, maar dat kwam vooral omdat ik nog tot heel laat bezig ben geweest met de laatste campagnedingetjes', zegt Bushoff. 'Het zijn lange dagen en korte nachten, maar de campagneflow en de adrenaline houden je overeind.'

Toch is het ook wel weer spannend, vandaag. 'Als je politiek actief bent wil je gewoon goed uit de bus komen.'

'Ik heb er niet van geslapen'

Wieke Paulusma, die op nummer 15 bij D66 staat, vindt het ook een spannende dag. 'Ik heb er niet van geslapen', zegt ze woensdagochtend lachend. Haar kans op een zetel in de Tweede Kamer lijkt desondanks vrij groot: D66 staat op 18 zetels in de Peilingwijzer.

Vandaag gaat Paulusma stemmen, de kinderen van school halen en 's middags maakt ze een rondje langs verschillende vrijwilligers die de afgelopen tijd campagne hebben gevoerd. Die krijgen een tasje met lekkers van het kandidaat-kamerlid.

Laatste campagneuurtjes

Voor raadslid Jimmy Dijk wordt het ook duimendraaien. Zijn SP staat op 11 zetels in de Peilingwijzer: Dijk staat op de tiende plek. Hij probeerde op verkiezingsdag nog mensen over te halen om op zijn partij te stemmen.

Wat Dijk betreft 'hangt er wel iets af' van de uitslag die na vanavond bekend wordt. 'Ik ben nu 10,5 jaar gemeenteraadslid. Er wordt zo veel in Den Haag bepaald. Je kan op gemeenteniveau wel proberen om dingen iets minder erg te maken of te verbeteren, maar de echte knikkers worden gewoon daar verdeeld.'

De SP'er vindt het spannend: 'Als je zelf op zo'n plek op de lijst staat maakt dat het wel extra bijzonder. Maar het is ook weer niet zo dat ik peentjes aan het zweten ben, je moet er ook een beetje nuchter onder blijven.'

Thuis op de bank

De uitslagenavond volgen de drie raadsleden - anders dan anders - niet in een volle zaal met partijgenoten. Julian Bushoff spreekt met één ander af en heeft de nodige zoomgesprekken.

Jimmy Dijk spreekt met een aantal partijgenoten af via zoom: 'Toch anders dan dat we in de kroeg met een groep afspreken', zegt hij. 'Overwinning of niet, je wint dan samen en verliest dan samen. Nu is dat een beetje anders.'

Dijk hoopt dat zijn partij de tien zetels haalt, zodat hij morgen de trein naar Den Haag kan pakken. Toch vergaat de wereld niet als het niet zo mag zijn, besluit hij. 'Er is genoeg te doen in Groningen en binnen de partij. Bovendien heb ik nu ook een hartstikke mooi leven.'

