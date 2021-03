Advocaat eist uitleg van minister in drugssmokkelzaak A7

Een van de advocaten in de rechtszaak over de drugssmokkel die gestopt werd op de A7 bij Bad Nieuweschans, wil demissionair minister van justitie Ferd Grapperhaus horen.

Dat blijkt uit een niet-inhoudelijke zitting.

Inzet van een criminele burgerinfiltrant

In deze zaak, door justitie Vidar genoemd, is een criminele burgerinfiltrant ingezet. Het gaat om iemand uit het criminele milieu die voor politie en justitie een criminele organisatie in kaart brengt.

In dit geval gaat het om een supportgroep van de Hells Angels die zich volgens justitie bezighoudt met drugssmokkel. 22 mensen worden in deze zaak vervolgd voor verschillende delicten. Met behulp van infiltrant A4110, zoals hij in het dossier heet, werd een speedlijn naar onder meer Finland, Australië en Ierland opgezet. In maart vorig jaar werd op de A7 bij Bad Nieuweschans een auto onderschept met 86 kilo speed, bestemd voor Finland.

Twijfels over toestemming demissionair minister Grapperhaus

Advocaat Richard van der Weide betwijfelt of de minister wel expliciet toestemming heeft gegeven voor het inzetten van een criminele burgerinfiltrant. ‘Wat mij betreft blijkt die toestemming niet uit de stukken’, zegt hij.

Het gaat hem met name om het woord ‘crimineel’. Volgens hem komt dat woord niet voor in de brieven die van en naar het Openbaar Ministerie en het ministerie van justitie en veiligheid gestuurd zijn.

Hij wil weten of de minister wist of het om een criminele burgerinfiltrant ging. ‘Dat moet hij uitleggen’, vindt Van der Weide. Als blijkt dat de toestemming niet duidelijk gegeven is, kan dat grote gevolgen hebben voor het verloop van de zaak. Dan kan het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard worden, wat betekent dat de zaak dan stopt.

De officier van justitie vindt het horen van de minister niet noodzakelijk. De zaak wordt vanaf oktober inhoudelijk behandeld.

