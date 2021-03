Groningen komt met oude bouwafspraken voor Deltaplan Lelylijn

De provincies in Noord-Nederland wordt gevraagd om te kijken waar 100.000 woningen gerealiseerd kunnen worden. Groningen brengt echter daarvoor de Woondeal met minister Ollongren uit 2019 in.

40.000 tot 45.000 woningen

De provincie Friesland is het meest concreet met deze opdracht aan de slag gegaan. De Friese gedeputeerde Avine Fokkens (VVD) heeft de afgelopen periode verschillende keren overlegd met Friese gemeenten. Die kwamen vorige week met een concreet bod: 30.000 tot 35.000 woningen in de gemeenten Smallingerland, Heerenveen, Opsterland, Oost- en Weststellingwerf en de De Fryske Marren. De gemeente Leeuwarden deed daar nog eens 10.000 woningen bij.

De gemeente Groningen laat via een woordvoerder weten dat de Woondeal die in 2019 is gesloten wordt gebruikt als ‘bouwsteen’ voor het Deltaplan. ‘Onder regie van de regio Groningen - Assen onderzoeken we hoe we de woningbouw in de stad en daaromheen kunnen versnellen’, meldt een woordvoerder. ‘Aantallen melden we hier nog niet.’

De leden van Provinciale Staten in Friesland kregen woensdagochtend echter een presentatie voorgeschoteld waarin werd uitgegaan van 20.000 extra woningen rond Groningen. Dat aantal is ook genoemd in de Woondeal uit 2019. De gemeente Westerkwartier heeft uitgesproken dat ze een station bij Leek wil, maar heeft bij eerdere navraag niets gezegd over ontwikkeling van woningbouwplannen als inbreng voor het Deltaplan.

1 mei

Navraag bij de provincie Groningen leert dat er vooral op ambtelijk niveau contact is over het Deltaplan voor het Noorden. Ook wordt uit antwoorden op Statenvragen van de Partij voor het Noorden duidelijk dat de provincie Groningen inzet op een Lelylijn, investering in bestaande infrastructuur én de realisatie van de Nedersaksenlijn. VNO-NCW Noord-directeur Ton Schroor liet eerder juist weten dat de noordelijke provincies een duidelijke keuze voor de Lelylijn moeten maken, omdat Den Haag in zijn ogen niet meerdere keren de portemonnee zal trekken voor met name bestaand spoor én de Lelylijn.

De Partij voor het Noorden wil nu eerst andere oppositiepartijen mobiliseren om een debat in Provinciale Staten af te dwingen over het Deltaplan voor het Noorden. Het valt Statenlid Leendert van der Laan op dat er in tegenstelling tot in Friesland op bestuurlijk niveau niet met de gemeenten Groningen en Westerkwartier geschakeld is om een Groninger bod in te brengen voor het Deltaplan. Dat plan moet er uiterlijk 1 mei liggen.

