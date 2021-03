Martiniplaza uitverkoren tot beste congrescentrum van Nederland

Het afgelopen jaar konden er door corona nauwelijks of geen congressen worden gehouden. 'De prijs is dan ook niet alleen voor de prestaties in het voorbije jaar, maar voor het hele pakket dat MartiniPlaza al jaren biedt, vertelt directeur Willem de Kok.

Gastvrije beleving

Uit het juryrapport komt naar voren dat bezoekers en organisatoren erg te spreken zijn over de congresfaciliteiten, de horeca en het personeel dat zorgt voor een gastvrije beleving.

Zalen weer open

Of De Kok het wrang vindt om de prijs te krijgen in een jaar waarin het congrescentrum juist met handen en voeten gebonden is door de coronamaatregelen? 'Ja, wrang is het wel. Maar we gaan het natuurlijk wel op ons briefpapier zetten en ons ermee afficheren. En als de zalen ooit weer open gaan, hopen we er toch een graantje van mee te pikken.'

De awards van Meeting Magazine zijn publieksprijzen voor onder meer de beste ontmoet- en evenementenlocaties en worden jaarlijks in vier categorieën uitgereikt. Medewerkers van het tijdschrift kwamen de prijzen persoonlijk brengen. Eerder won Martiniplaza ook de prijs voor beste congrescentrum van het Noorden.