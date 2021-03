Commotie over hoogspanningsmasten bij Aduard: 'Er wordt ons weer wat door de strot geduwd'

GroenLinks in de gemeenteraad van Westerkwartier heeft er vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Tennet belooft op haar website dat de oude masten worden afgebroken. Nu blijkt dat er toch twee blijven staan, omdat er telecomapparatuur van Novec – een dochterbedrijf van Tennet – in hangt. Het gaat om hoogspanningsmasten bij de Nutweg in Den Horn en langs de Friesestraatweg in Aduard.

'Opzienbarend dat masten blijven staan'

Novec vroeg een vergunning aan om de masten te behouden, maar volgens de gemeente Westerkwartier is dat niet nodig. GroenLinks noemt het ‘opzienbarend’ dat er bij zo’n groot project toch masten blijven staan en vraagt zich af of dit niet vergunningsplichtig moet zijn.

Han Warmelink, raadslid van GroenLinks, zet bovendien vraagtekens bij de communicatie van Tennet. Omwonenden lazen in Dagblad van het Noorden in een bijzinnetje dat de masten blijven staan. ‘Daarom kan ik me de verbazing goed voorstellen.’

Frustrerend dossier

Woonbootbewoner Martin ter Hofstede ligt met zijn schip in het Aduarderdiep. De nieuwe hoogspanningsmasten staan een paar honderd meter van zijn woonboot. Voor hem is de gebrekkige communicatie over het behoud van de masten het zoveelste hoofdstuk in een frustrerend dossier.

Er wordt ons weer wat door de strot geduwd en je hebt er maar mee te dealen Martin ter Hofstede - omwonende

‘Het verbaast me daarom niet. Er wordt ons weer wat door de strot geduwd en je hebt er maar mee te dealen’, zegt Ter Hofstede gelaten. ‘Ik kan wel tot 2024 (dan is de bouw afgerond, red.) op mijn kop gaan staan, maar die palen staan er nu al. Toch blijft het heel frustrerend.’

De bouwweg achter de Nieuwbrugsterweg. (Foto: Niels Timmerman/RTV Noord)

Toen de plannen voor de bouw van de nieuwe hoogspanningslijn bekend werden, was Ter Hofstede onderdeel van een groep natuur- en bewonersorganisaties die inspraak wilde. Hij voerde het woord namens 25 omwonenden aan de Nieuwbrugsterweg in Den Horn.

Bataljon specialisten

De groep bestond onder andere uit stichting Het Groninger Landschap, de Natuur en Milieufederatie en verschillende buurt- en dorpsverenigingen. ‘We hadden een hoop kennis en expertise in huis. Ons doel was om samen tot een goed plan te komen. Die masten staan er immers voor de komende vijftig jaar. Maar op informatieavonden rukte Tennet uit met een heel bataljon specialisten. We mochten naar de plannen kijken en knikken’, zegt Ter Hofstede.

Er volgde een juridische strijd bij de Raad van State. De rechter veegde in 2019 bijna alle bezwaren van tafel.

Tennet begon in het voorjaar van 2020 met de bouw. Sindsdien klagen bewoners van de Nieuwbrugsterweg bij de gemeente en bij de opdrachtgever over geluidsoverlast. Volgens hen houdt de aannemer zich bovendien niet aan de tijden waarop hij mag bouwen.

Partijen wijzen naar elkaar

Hoewel de gemeente een vergunning verleent voor de werkzaamheden, verwijst ze omwonenden met klachten in eerste instantie door naar Tennet. ‘De gemeente voert onaangekondigde controles uit en bespreekt signalen van overlast met het bedrijf dat daar verantwoordelijk voor is’, zegt een gemeentewoordvoerder.

De elektriciteitsmast naast de Friesestraatweg. Deze blijft staan, omdat er telecomapparatuur in hangt. (Foto: Niels Timmerman)

En Tennet? Dat geeft toe dat de communicatie in het geval van de masten die blijven staan beter had gekund, maar wijst ook naar haar dochterbedrijf. ‘In principe slopen we alle masten. Maar als Novec zegt: laat die twee maar staan, dan kan dat. Dat is dan een zaak van Novec’, zegt een woordvoerder.

Novec laat weten dat het bedrijf een overeenkomst heeft gesloten met de eigenaren van het land waarop de twee masten staan. Omdat het handhaven van de masten niet vergunningsplichtig is, zijn omwonenden niet geïnformeerd.

Dikke brei van allerhande instanties

Tennet heeft omwonenden op 9 maart, drie weken na het artikel in Dagblad van het Noorden, met haar eigen nieuwsbrief op de hoogte gesteld van het behoud van de masten. Daarin stelt het bedrijf dat het onmogelijk is om de telecomapparatuur aan de nieuwe masten te bevestigen.

Bouwvakkers hangen elektriciteitsdraden in de nieuwe masten. Volgens Tennet zijn die niet geschikt voor telecomapparatuur. (Foto: Niels Timmerman)

‘Het is een dikke brei van allerhande instanties die ermee te maken hebben’, verzucht Ter Hofstede. ‘Ze hebben allemaal een vinger in de pap, maar niemand wil verantwoordelijkheid nemen. Je wordt aangehoord, maar dat verzandt in niks. Want het probleem blijft hetzelfde.’

Lees ook:

- TenneT begint bodem- en veldonderzoek voor omstreden stroomkabel

- Omwonenden nieuwe stroomlijn: 'Natuur moet gecompenseerd worden'