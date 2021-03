Let krijgt zeven jaar celstraf voor gewelddadige overval op Groningse vrouw (78)

Een 41-jarige man uit Letland moet voor een gewelddadige woningoverval in Groningen zeven jaar de cel in. De Let mishandelde de 78-jarige bewoonster en liet haar voor dood achter.

Een 58-jarige landgenoot kreeg voor zijn aandeel in de overval vijf jaar cel opgelegd. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Badend in het bloed

Het slachtoffer belde pas de volgende dag de politie. Ze was die middag van 13 april 2019 wakker geworden, badend in haar eigen bloed. Haar woning was doorzocht. Er waren sieraden, een televisie en wat geld verdwenen. De vrouw had meerdere botbreuken in haar gezicht en licht hersenletsel.

Opsporing Verzocht

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde tot twee keer toe aandacht aan deze zaak. Er kwamen meerdere meldingen binnen, waaronder een anonieme brief over een grijze auto met een Lets kenteken die ten tijde van de overval bij de woning stond. Er was ook dna-materiaal achtergebleven in de woning. De politie hield drie mannen uit Letland aan die verbleven bij een vrouw in het Duitse Dörpen. Ook deze vrouw werd aangehouden.

Getuigen verklaarden later dat zij drie mannen en een vrouw bij de woning van de oude vrouw hadden gezien. Uit de telefoongegevens blijkt dat alle vier op die bewuste nacht in april 2019 in de buurt van de Groningerweg in Groningen zijn geweest. Volgens de rechter kan worden vastgesteld dat de 41-jarige man de woning binnenging. Hij plakte de sensor van de buitenlamp af, zodat hij binnen ongestoord te werk kon gaan.

Zwaar toegetakeld

Onder invloed van drank en drugs heeft hij de oude vrouw hevig toegetakeld. Het is niet duidelijk of de man hierbij attributen gebruikte, maar dat maakt volgens de rechter niets uit. De oude vrouw vormde geen enkele bedreiging voor de verdachte en toch werd ze zwaar toegetakeld.

Zijn kompaan, een 58-jarige landgenoot van de hoofdverdachte, kreeg dus vijf jaar. De rechter rekent hem zwaar aan dat hij wist waar zijn vriend toe in staat is wanneer die te veel drugs en drank op heeft en dat hij toch niet ingreep. Hij reed met de anderen weg in de auto. De vrouw bleef achter in hulpeloze toestand. De man had kunnen weten wat in de woning was gebeurd, omdat zijn vriend bebloed naar buiten kwam.

Ziekte

De twee andere medeverdachten verschijnen later voor de rechtbank. Hun zaken zijn vanwege ziekte uitgesteld.

