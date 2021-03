Groningen ziet coronabesmettingen toenemen; landelijk erger

Het aantal besmettingen nam de afgelopen week ook in Groningen toe, maar het gaat in onze provincie wel iets minder slecht dan landelijk.

Dat blijkt uit het weekoverzicht van GGD Groningen. 1.020 Groningers kregen een positieve uitslag van hun coronatest; tegenover 914 een week eerder.

Onze provincie heeft per 100.000 inwoners nu 175 besmettingen; landelijk zijn dat er 223.

Kinderen hebben grotere rol

Inmiddels is ook in onze provincie het aandeel van kinderen in het aantal besmettingen gegroeid. Dat was vorige week zeven procent en is nu elf procent. De verklaring ligt in het feit dat kinderen vaker worden getest sinds de basisscholen in februari weer opengingen.

De meeste Groningse besmettingen vinden plaats onder inwoners tussen de 30-64 jaar (47 procent). Jongvolwassenen tussen 20-29 jaar zorgen voor bijna een kwart van het aantal positieve tests, vergelijkbaar met een week eerder. De daling van het aantal besmettingen onder ouderen zet door.

Waar lopen Groningers corona op?

GGD Groningen onderzoekt ook hoe mensen corona hebben gekregen; dit is in iets meer dan de helft van de gevallen gelukt. Besmettingen blijkt meestal thuis te gebeuren (57 procent). Vorige week waren basisscholen en kinderopvang nauwelijks de bron van besmettingen (1 procent); nu is dat vijf procent.

Opnieuw zijn Oldambt, Pekela, Westerwolde, Midden-Groningen en Stadskanaal de gemeenten met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. De stad Groningen staat daaronder en ligt op het provinciaal gemiddelde niveau.

Vijf mensen met corona zijn deze week overleden in onze provincie.

De GGD constateert dat steeds meer Groningers zich laten testen. Afgelopen week waren dat er meer dan 15.000; een week eerder ruim 13.000. Daarnaast doen ziekenhuizen en zorginstellingen eigen testen.