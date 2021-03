Reorganisatie glasvezelproducent NEG krijgt vorm: 1 oven uitgeschakeld

Glasvezelproducent NEG in Westerbroek heeft deze week een van zijn twee ovens buiten werking gesteld. Dit is het gevolg van de reorganisatie die het bedrijf vorig jaar september aankondigde.

Daardoor verdwijnen er 122 voltijdbanen, iets minder dan aanvankelijk rekening mee werd gehouden.

Een deel van het boventallige personeel gaat met pensioen of maakt gebruik van een vertrekregeling. De anderen, voor wie geen werk meer is, krijgen gedwongen ontslag. Er blijven nog 250 medewerkers over.

'Concurrentie is groot'

Met deze ingreep denkt het bedrijf weer zwarte cijfers te kunnen schrijven, zegt directeur Teun Bakker: 'We nemen afscheid van een aantal klanten en zetten in op activiteiten die meer rendement opleveren. Al zullen we er nog steeds hard voor moeten werken, de concurrentie is groot.'

De medewerkers die hun baan verliezen, krijgen uiterlijk per 1 augustus ontslag. Tot die tijd zijn ze vrijgesteld van werk.

[Kadertekst:NEG heet voluit Nippon Electric Glass Fiber NL. Het moederbedrijf is gevestigd in Japan. Voorheen heette het PPG en was het in Amerikaanse handen. De fabriek in Westerbroek produceert al meer dan vijftig jaar glasvezel. Dit product wordt verwerkt in kunststoffen, die onder meer worden gebruikt in de Duitse auto-industrie. Het personeel werkt in vijf ploegen, waarvan er per dag drie worden ingezet.]

