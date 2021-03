Wordt Stadse nieuwbouwwijk De Held omgedoopt tot De Heldin?

De nog te bouwen nieuwbouwwijk De Held III zou de naam De Heldin kunnen krijgen. Die suggestie deed wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) in reactie op vragen over de mogelijkheid tot meer vrouwelijke buurten en straatnamen in de gemeente Groningen.

De coalitiepartijen vroegen zich af of er ook een mogelijkheid bestaat om meerdere straten in de wijk Corpus Den Hoorn om te dopen tot de Heldinnenbuurt. In die wijk zijn tien straten vernoemd naar Nederlandse en buitenlandse vrouwelijke feministen, socialisten en pacifisten uit de negentiende en twintigste eeuw.

De wethouder ziet het echter niet zitten om een al bestaande buurt van een andere naam te voorzien. De Held III moet nog voltooid worden en daarom vindt Van der Schaaf dat die buurt wel omgedoopt kan worden tot De Heldin.

7 procent vrouw

'Bij nieuw te bouwen wijken kunnen we wel kijken of we een flinke inhaalslag kunnen maken', aldus van der Schaaf. Het aantal straatnamen dat naar mannen is vernoemd ligt namelijk beduidend hoger dan het aantal straatnamen dat de naam van een vrouw draagt. In de gemeente Groningen is zo'n 7 procent van alle straten vernoemd naar een vrouw.

De discussie over straatnamen die naar vrouwen zijn vernoemd, is aan het rollen gebracht door de Stichting Aletta Jacobs. Die stelt ook voor om informatiepaneel te plaatsen bij de tien straten in Corpus den Hoorn, op die manier zou de buurt in hun ogen meer een gezicht krijgen. Daarnaast zouden de straatnaamborden ook uitgerust moeten worden met een extra informatie over de rol of functie van de desbetreffende heldin. De coalitiepartijen staan ook achter die suggestie van de stichting.

Niet elke straat

Ook de wethouder kan zich daar in vinden en laat weten dat hij akkoord gaat met het plaatsen van zo'n informatiebord. 'Dat kunnen we gaan doen', zegt de stadsbestuurder. 'Dan kunnen we dat ook in andere buurten doen, daar waar het nuttig is om meer informatie te geven over de straat.' De wethouder laat echter wel weten dat niet elke straat zich leent voor extra informatie. Zo zou volgens hem de Fruitstraat niet echt gebaat zijn bij een informatiebord of een extra uitlegregel.

Veel administratie

Als het aan de wethouder ligt, zullen toekomstige straten dus vaker worden voorzien van een vrouwelijke naam. De al bestaande straten worden in elk geval niet aangepast. 'Dat zou heel veel administratie opleveren', laat hij weten.



