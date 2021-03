Vliegende start voor het fonds van een half miljard

Noem het een vliegende start. September vorig jaar zag het investeringsfonds het levenslicht en een reeks bedrijven en projecten hebben er inmiddels gebruik van gemaakt, zegt ’platformmanager’ Ronald Hesse van Campus Groningen.

Een flink deel (20 miljoen) van het geld gaat naar de bouw van het Innovatiecentrum Chemie & Engineering op Campus Groningen, het terrein op Zernikepark aan de noordkant van de stad waar zich al een reeks innovatieve bedrijven heeft verzameld rond de gebouwen van de universiteit en de Hanzehogeschool.

Ook gaat er geld naar faciliteiten zoals Innolab Chemistry en Innolab Engineering, waar jonge bedrijven naar hartelust kunnen experimenteren met producten die ze ontwikkelen. Verder investeerde het Campus Community Fund in startups met fascinerende namen als Reperio, QDI Systems en SG Papertronics, alle drie opgezet door wetenschappers.

Het zijn allemaal mooie resultaten en indrukwekkende getallen, waar echter wel een ‘maar’ achter steekt. De 500 miljoen euro is namelijk geen nieuw geld, maar een optelsom van bestaande fondsen van onder meer de NOM, de Rabobank, subsidiepotten en toezeggingen van bedrijven en investeringsmaatschappijen.

Wanneer je dat bij elkaar rekent dan kom je op het bedrag dat volgens Hesse tot 2025 optelt tot zo’n 500 miljoen euro. ‘Het is inderdaad niet een pot met geld bij een bank waar je aan kunt bellen’, zegt Hesse. De functie van Hesse heet ook niet voor niets ‘platformmanager’ en geen fondsmanager. De fondsmanagers zitten namelijk bij de banken, de NOM en andere financiers.

Het Campus Community Fund regelt vooral het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van geld. Hesse: ‘Voor ondernemingen zoals SG Papertronics en QDI Systems die met hoog-innovatieve producten bezig zijn is het doen van een aanvraag bij een investeringsfonds een zeer ingewikkelde opgave.’

‘De bedrijven komen vaak vanuit een promotiestudie en ploeteren met nieuwe technologie, met financiering, met groeivraagstukken. Het Campus Community Fund helpt hen met het aantrekken van geld. Wij zorgen ervoor dat een ondernemer zicht krijgt op de fondsen, wij leggen de connecties met de bank en we inventariseren subsidiemogelijkheden.’

En het werkt zo: geeft een fonds geld, dan vergroot dat de kans dat startup of project slaagt. Daardoor trekt de bank ook eerder de beurs en is een subsidiegever zoals de provincie ook bereid wat op tafel te leggen.

Die functie van oliemannetje werkt ook richting Den Haag en Brussel, verklaart Hesse: ‘De ervaring leert dat ze in Den Haag vaak over Groningen heen kijken. Maar als ik daar binnenkom en zeg dat we 500 miljoen investeren in de chemie, agrifood, digitalisering en Healthy Ageing en dat we werken aan projecten van investeerders en private ondernemers, dan luisteren ze wel.’

De aanpak werkt, aldus Hesse. ‘We zien nu al dat de ogen meer op ons zijn gericht. We praten inmiddels met grote, wereldwijd actieve vastgoedontwikkelaars, die specifiek in campussen als de onze willen investeren.’

Die 500 miljoen kan lager uitvallen, maar Hesse gaat er vanuit dat het vanwege de toezeggingen en belangstelling die (internationale) investeerders tonen voor Campus Groningen eerder meer dan minder wordt. ‘Het grootste deel van de 500 miljoen betreft investeringen door bedrijven. Die interesse is er en een aantal van de plannen zal zeker doorgaan. Er zitten dus harde toezeggingen bij en we hebben het gevoel dat de belangstelling doorzet. Alle lichten staan op groen.’

Campus Groningen een warm bad voor jonge bedrijven

‘Ik kan iemand in Amsterdam bellen wanneer ik iets niet weet, maar wat echt helpt is wanneer je die kennis binnen een straal van 500 meter kunt vinden.’ Maciej Grajevki van het jonge bedrijf SG Papertronics, dat apparatuur ontwikkelt om de kwaliteit van bier te analyseren. Het Campus Community Fund bemiddelde bij financiering van de plannen van SG Papertronics.

De Pool Grajevki en zijn Britse compagnon Richard Rushby voelen zich behoorlijk happy in het startup-vriendelijke ecosysteem van Campus Groningen op het Zernike Park. SG Papertronics kon zich vestigen in het Innolab, een verzamelplek voor jonge techniek-ondernemingen in een gebouw dat door aardappelzetmeelconcern Avebe is gebouwd. ’Voor een beginnend bedrijf is een lab waar we nu werken vanwege de kosten nauwelijks haalbaar’, zegt Grajevki.

Voor een startup is Campus Groningen een behulpzame omgeving. ’We hebben wat aan de workshops en de evenementen en we delen kennis met bedrijven rondom ons. Dat helpt ons want we zijn met ons vieren allemaal experts, maar we missen kennis op het vlak van ondernemerschap.’