OM Noord-Nederland maakt geen zaak van schending ambtsgeheim door drie collega's

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland stelt geen vervolging in tegen drie officieren van justitie tegen wie aangifte was gedaan om vermeende schending van hun ambtsgeheim.

Het gaat om een kwestie die in 2019 door NRC Handelsblad aan het rollen was gebracht. Het bleek dat de FIOD een documentairemaker uitvoerig achter de schermen had laten meekijken bij een opsporingsonderzoek naar fraude bij de restaurantketen Sumo. Daarbij mocht hij volgens de krant bijvoorbeeld zelfs tapgesprekken filmen.

Schending ambtsgeheim

Daarom deden later dat jaar meerdere verdachten uit dat onderzoek aangifte van schending van een ambtsgeheim door een officier van justitie en door de voormalig hoofdofficier van justitie van het betreffende parket. In de aangifte wordt gesteld dat het Openbaar Ministerie in de regio Rotterdam onrechtmatig heeft gehandeld door documentairemakers te laten filmen in een lopend opsporingsonderzoek. Tijdens de opnames is zaaksinformatie gedeeld en daarmee heeft het OM de geheimhoudingsplicht geschonden, aldus de advocaten. Zij vinden dat de zaaksofficier en de voormalig hoofdofficier daarvoor moeten worden vervolgd.

'Vervolging niet opportuun'

De Hoge Raad verwees de zaak naar de rechtbank Noord-Nederland, en de Rijksrecherche startte een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. Dat heeft nu vastgesteld dat er op twee maanden inderdaad opsporingsinformatie is gedeeld, wat niet had gemogen. Maar omdat de betreffende officier van justitie zelf niet ging over de afspraken met de documentairemaker vindt het OM Noord-Nederland vervolging niet opportuun. De voormalige hoofdofficier van justitie had op haar beurt geen vertrouwelijke gegevens verstrekt. En haar plaatsvervanger stond op te grote afstand van het onderzoek.

Geen straf fraudeverdachten

In de strafzaak tegen de restaurantketen kwam de rechtbank in juli vorig jaar overigens tot het oordeel dat de vier verdachten in de FIOD-zaak schuldig zijn aan miljoenenfraude, maar legde hen geen straf op, omdat het OM tijdens de behandeling van de rechtszaak niet had gemeld dat er een documentaire was gemaakt. Het OM is in deze zaak hoger beroep gegaan.