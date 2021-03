Burgemeester Schuiling over vuurwerk: 'Iedereen is er klaar mee, men is er zat van'

Is vuurwerk een splijtzwam in de Groninger gemeenteraad? (Foto: Lisa Jong)

Het Groningse college van burgemeester en wethouders heeft laten weten dat ze een vuurwerkvrije gemeente willen. Op dit moment is er nog geen landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk. GroenLinks, de grootste partij in de raad, is blij met de opstelling van de stadsbestuurders. De andere partijen hebben een andere mening.

Geen slachtoffers

'Wij hebben het afgelopen jaar gezien dat een verbod er in ieder geval toe leidt dat er geen slachtoffers zijn', zegt Mirjam Wijnja (GroenLinks). De partij heeft zich wel vaker uitgesproken voor een verbod op vuurwerk. 'Het is niet de vraag of het gaat gebeuren, maar wanneer en dan moeten wij de plannen klaar hebben liggen.'

Stadse plannen

Over die plannen werd woensdagavond gedebatteerd. Zo wil het stadsbestuur onder meer inzetten op een lichtshow en het aftelmoment op de Vismarkt zou ook meer smoel moeten krijgen. De plannen zijn vooral gericht op de stad Groningen en dat vinden meerdere coalitiepartijen niet fijn om te lezen.

'We moeten de wijken ook alternatieven bieden. Ik zie nog niet iedereen vanuit mijn wijk naar de Grote Markt gaan', zegt Edger Heemstra (ChristenUnie). Zijn partij wil vooralsnog niet overstappen naar een algeheel vuurwerkverbod. 'We moeten zoeken naar de balans tussen het behouden van een traditie en het invoeren van vernieuwing.'

'Absurd'

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) noemt het proces naar een andere viering van oud en nieuw een proces van de lange adem. Hij wil dat Groningen voorop gaat lopen. 'Iedereen is er gewoon klaar mee, men is er zat van', zegt de burgemeester over het afsteken van vuurwerk. Hij vindt dat de voorbereidingen op de jaarwisseling absurd zijn omdat de gemeente er al vanaf september mee in de weer is en het teveel geld kost.

Schuiling wil graag doorpakken met de nieuwe plannen rondom oud en nieuw. Zo is hij enthousiast over een lichtfestival. Iets wat we in Nederland nog niet kennen. 'Ik heb het in het buitenland voorbeelden gezien die leuk zijn voor oud en jong. Daar heeft de middenstand ook wat aan.' Omdat de ondernemers ook een voordeel behalen bij zo'n lichtshow, hoopt de burgemeester dat de middenstand ook een financiële bijdrage wil doen voor de organisatie. Op die manier hoeft de gemeente niet voor alle kosten op te draaien.

Ideologisch zijn we niet tegen

Het algehele vuurwerkverbod dat het stadsbestuur voorstaat leidt ook niet tot unaniem enthousiasme bij de PvdA-fractie. 'Ideologisch zijn we niet tegen, maar hoe ziet de burgemeester het voor zich? We hebben eerder gezegd dat een lokaal verbod niet haalbaar is als er geen landelijk verbod is.'

D66 is van mening dat het organiseren van een lichtshow, in plaats van het vuurwerk, geen taak is voor de gemeente. 'In de jaren hiervoor hebben we het ook niet gedaan in verband met de kosten', zegt Ido Venhuizen (D66). 'Op dit moment ondersteunen we de wens voor een volledig vuurwerkvrije gemeente niet.' Toch sluit Venhuizen niet uit dat het partijstandpunt over een aantal jaren wordt bijgesteld. 'Laten we kijken waar we over een aantal jaar staan.

Verbod op vuurwerk

De burgemeester is duidelijk; hij wil een verbod op het afsteken van vuurwerk. Toch legt hij vooralsnog geen voorstel op tafel om een lokaal vuurwerkverbod in te stellen. Hij laat weten dat een nationaal vuurwerkverbod wel dichterbij is dan 'een aantal mensen denken.' Mocht dat verbod er voorlopig niet komen, dan zal de gemeente zich gaan buigen over de eventuele komst van vuurwerkzones.



