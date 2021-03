Datalek bij Instituut Mijnbouwschade: tienduizenden documenten in te zien

Het gaat om circa 40.000 documenten van regelingen en subsidieaanvragen uit het hele land die lopen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De documenten zijn mogelijk zichtbaar geweest voor de circa 70.000 Groningers met een dossier bij het IMG. De documenten bevatten mogelijk fraudegevoelige informatie.

Groninger kon subsidieaanvraag uit Brabant bekijken

Het lek kwam aan het licht toen een Groninger met een schadedossier plotseling online inzage kreeg in het document van iemand anders. Het ging om een subsidieaanvraag uit Brabant voor de energiebesparing van het eigen huis.

De RVO en het IMG maken gebruik van hetzelfde soort administratiesysteem waar regelingen en schademeldingen in worden geregistreerd. Het IMG heeft inmiddels een eigen systeem ontwikkeld. Daar moeten de ongeveer 55.000 dossiers voor fysieke schade, die bestaan uit 2 miljoen documenten zoals brieven en adviesrapporten, naar worden overgezet. Daarbij is een fout gemaakt waardoor het datalek is ontstaan.

Potentieel tienduizenden gedupeerden

Het is niet bekend hoeveel gedupeerden het datalek maakt, maar het is mogelijk dat de 40.000 documenten van verschillende mensen zijn. Het IMG weet nog niet hoeveel Groningers de documenten hebben ingezien en of er documenten zijn gedownload.

Het is ook niet bekend hoe lang die documenten zichtbaar waren. Uit voorzorg zijn sinds woensdagmiddag rond het middaguur alle online dossiers tijdelijk gesloten. Groningers kunnen waarschijnlijk tot donderdag ook hun eigen documenten over fysieke schade niet inzien. Documenten die gaan over waardedaling zijn nog wel in te zien.

Het IMG heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegeven. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de oorzaak van het lek, hoeveel slachtoffers er mogelijk zijn en hoeveel mensen de documenten hebben ingezien. Het is niet bekend hoe lang dat onderzoek gaat duren.

Eerder ook datalek bij de NAM

Eerder deze maand was er ook een datalek bij de NAM. Daar ging het niet om een fout maar om hackers die de systemen van de NAM waren binnengedrongen. De hackers hebben daarbij zeker 19.000 namen en adressen van personen met aardbevingsschade buitgemaakt.

