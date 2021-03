Aanleg van de brede groene proefdijk langs de Dollard krijgt groen licht

Het doel van de brede groene dijk is te onderzoeken of er een zeedijk kan worden aangelegd die aan alle veiligheidseisen voldoet en die wordt gemaakt van klei die in de directe omgeving wordt gewonnen.

Asfalt en stenen

Ook wil het waterschap weten of deze methode van dijkaanleg geschikt is om over een grotere lengte langs de Dollard toe te passen. Met de proefdijk wordt afgeweken van de traditionele manier van dijkversterking met asfalt en stenen.

De brede groene dijk bestaat uit drie proefvakken waarin klei wordt gebruikt die op verschillende manieren is gewonnen en gedroogd. De klei is gewonnen uit het natuurgebied Polder Breebaart en bij baggerwerkzaamheden in het Zeehavenkanaal bij Delfzijl. Ook klei dat afkomstig is van de kwelder wordt gebruikt.

Dollarddijk afgekeurd

Aanleiding voor de proef is het feit dat de Dollarddijk is afgekeurd omdat hij niet meer voldoet aan de wettelijke eisen van waterveiligheid. Onder meer de grasbekleding van de dijk voldoet niet aan de normen.

Nu het Algemeen Bestuur van Hunze en Aa’s akkoord is met de uitvoering moet later dit jaar de provincie nog instemmen met de aanleg van de proefdijk. Als dat is gebeurd kunnen de werkzaamheden begin volgend jaar van start gaan. Drie jaar na de aanleg wordt de proefdijk getoetst aan de eisen van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Johannes Kerkhovenpolder

Als de dijk aan de normen voldoet dan wordt bekeken of de Dollarddijk tussen de Johannes Kerkhovenpolder en de Duitse grens (lengte 12,5 kilometer) op dezelfde manier kan worden aangepakt.