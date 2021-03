Vreugde en verdriet op verkiezingsavond: Groningen stevent af op vijf Kamerleden

'Ik heb een klein glaasje genomen', bekent Paulusma, die het geluid van de online meeting met partijgenoten even uitzette bij het binnenkomen van de eerste peiling. 'Je zag mensen uitzinnig van hun stoel springen. Ik ben heel erg blij en dit is ook heel onverwacht. Ik dacht: wow, wat staat daar op de televisie!?'

'Het aantal berichtjes op mijn telefoon was gigantisch. Ik ga een dezer dagen reageren, maar dat kan wel even duren. We gaan dit eerst binnen alle maatregelen vieren'

'Eerst even genieten'

Roelien Kamminga (VVD) spreekt van 'een fantastische uitslag'. 'Ik ben ontzettend blij mijn mooie plek op de lijst en met dit resultaat.' Den Haag wacht op de geboren Groningse. 'Ik heb mijn oude appartement in Den Haag nog, ik moet even kijken of ik die aanhoud. Maar eerst even genieten.'

SP-Kamerlid Sandra Beckerman had haar auto al opgeruimd, zodat haar Groningse collega Jimmy Dijk mee kon rijden naar Den Haag. De carpooldate komt er niet, omdat de SP volgens de peilingen zakt van 14 naar 8 zetels. Nummer 10 Dijk mist daardoor een zetel.

Het is nu uithuilen en weer opstaan Sandra Beckerman - Kamerlid SP

'Ik kan niet zeggen dat ik heel vrolijk hier zit', aldus Beckerman. 'Deze uitslag moeten we ons aantrekken. Ik denk dat we irrelevant zijn voor een groot deel van de kiezers. Het heeft geen zin om te zeggen dat we zo doorgaan. Morgen vegen we de knieën af en gaan we door. Vanavond doet het pijn en moeten we nadenken wat we verkeerd hebben gedaan.'

Het ontbreken van Dijk aan haar zijde de komende periode, valt de Groningse zwaar. 'Ik zal hem heel erg missen en had heel graag met hem in de Tweede Kamer gezeten. Maar ik ken Jimmy en ik weet ook dat hij nooit zal opgeven. Het is nu uithuilen en weer opstaan.'

'Geen Bushoff is een gemis'

Henk Nijboer zag zijn PvdA geen zetels winnen, maar ook niet verliezen. Een resultaat waarmee Nijboer aan de vooravond staat van zijn derde termijn in de Tweede Kamer. 'De sfeer is uitgelaten als dik wint, als je gelijk blijft is de sfeer navenant. Ik vind het vooral een groot gemis dat Bushoff niet in de Tweede Kamer komt. Dat is jammer voor Groningen.'

Stieneke van der Graaf wilde woensdagavond nog niet op de feiten vooruitlopen. Maar het ziet er voor nummer 6 op de lijst van de ChristenUnie niet goed uit, omdat de peilingen spreken van vier zetels voor haar partij.

Anne Kuik (CDA) behoudt met gemak haar plekkie in de Tweede Kamer, hoewel haar partij net als de SP zetels in moet leveren.

Afwachten

Marinus Tabak neemt plaats in de wachtkamer. Afhankelijk van het aantal ministers dat VVD mogelijk gaat leveren aan het nieuwe kabinet is een zetel voor hem binnen bereik.

De definitieve verkiezingsuitslag wordt volgende week vrijdag vastgesteld. Dan zijn ook de restzetels verdeeld en is bekend of er politici met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer komen.

