'Winst van D66 komt niet van de boeren, verlies van het CDA deels wel'

'Het gaat de vraag zijn of de partijen die het kabinet gaan vormen serieus bezig blijven met het Groningen-dossier en slagen maken. Een forse ingreep en reset van het huidige beleid, dat zit er niet in bij deze uitslag. Het hangt af van de bewindslieden die op het dossier komen en wat D66 in deze fase gaat doen.'

Top houdt een gemengd gevoel over aan de voorlopige uitslag. 'Het betekent vooral voor Groningen continuïteit. Het is een uitslag in de negatieve zin, want Forum voor Democratie dat roept dat de gaskraan wel open kan, was het worst case scenario. Maar of er echt grote stappen ten goede komen? Dat lijkt me een moeilijke.'

'Boerenstemmen voor kleine partijen'

Annechien ten Have, biologische varkensboer, ziet de winst van D66 niet als het resultaat van boerenstemmen. Het verlies van CDA daarentegen wel. 'De boerenstemmen hebben zich verdeeld over kleinere partijen, zoals de BoerBurgerBeweging. En Jan Cees Vogelaar, oud-voorzitter van LTO staat bij JA21 op de lijst, dus die zal ook een deel van de stemmen hebben gehad.'

'Ik ben niet heel erg gelukkig', schetst ze de verkiezingsavond. 'Het wordt lastig om te komen tot een goed kabinet waarvan boeren zeggen dat er een boervriendelijk beleid uitkomt.'

