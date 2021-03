Eis zaak anti-windmolenactivisten: 15 maanden celstraf voor Jan H. en Jan Nieboer

Volgens het OM kan wettelijk en overtuigend worden bewezen dat Jan H. en Jan Nieboer betrokken zijn bij het versturen van dreigbrieven. Officier van justitie Diana Roggen zegt dat dit blijkt uit drukwerk, gevonden aantekeningen en opgenomen gesprekken.

De twee verdachten spraken samen over de dreigbrieven voordat daar iets over naar buiten kwam: 'Ze bespreken wat er in de brieven moet staan en wie die moeten krijgen. Dat gebeurt dan ook. Ze beschikken over daderwetenschap', zegt Roggen.

Bovendien vindt Roggen een deel van de verklaringen die Jan H. en Nieboer in de rechtszaak hebben gegeven, 'ongeloofwaardig'.

Verdenking: versturen dreigbrieven

Jan H. en Jan Nieboer staan terecht omdat ze verdacht worden van het sturen van dreigbrieven naar bedrijven die aan de ontwikkeling van windmolenparken meewerken.

Beide mannen ontkennen alle betrokkenheid bij het versturen van die dreigbrieven. Ook wanneer de rechtbank beide mannen confronteert met opgenomen gesprekken waarin ze het hebben over dreigbrieven.

Afgeluisterde gesprekken in McDonald's

Die gesprekken vonden plaats bij de McDonald's waar beide mannen geregeld afspraken. Volgens hen spraken ze niet af om alleen te praten over de windmolens, maar ging het ook om het geven van zakelijk financieel advies. Nieboer is namelijk financieel adviseur.

‘Ik heb dingen op ongelukkige momenten gehoord’, zegt Jan H. uit Meeden. ‘Ik heb dat op een domme, opschepperige manier aan Jan Nieboer geventileerd.’ In politieverhoren zou Jan H. gezegd hebben dat hij de info van ene Arjan en Henk heeft gehoord.

De officier van justitie vindt die verklaring 'ongeloofwaardig'. 'Er werd in opgenomen gesprekken gesproken over we, ik en jij. De namen Henk en Arjan vallen nooit', stelt ze.

Veel voorzorgsmaatregelen voor zakelijk gesprek

Daarnaast vindt de officier van justitie dat Nieboer wel erg veel voorzorgsmaatregelen heeft getroffen wanneer de twee met elkaar spreken. Telefoons gaan uit en Nieboer heeft een hoesje aangeschaft waarmee signalen van en naar de mobiel worden geblokkeerd.

Daarnaast zou hij in afgetapte gesprekken aangegeven hebben dat hij 'zijn auto al op de brug heeft gehad' wanneer wordt gesproken over bakens die de politie mogelijk inzet.

Aanwijzingen

Donderdag houdt de rechtbank verdachte Jan H. ook voor dat er dna van hem is gevonden op een tiewrap waarmee een pamflet met bedreigende tekst was vastgemaakt. Dat pamflet was geplaatst bij een asbestdumping in Zuidbroek.

Volgens H. lagen er destijds heel veel materialen in zijn schuur. 'We hebben in die tijd heel veel dingen gebouwd. Ik vind het niet raar dat er tiewraps met mijn dna erop in omloop waren', zegt H.

Bij een eerdere zitting werd duidelijk dat er ook dna van Jan H. gevonden is op een dreigbrief.

Waarom schrijven we Jan Nieboer en Jan H.?

In de artikelen over de windmolenverdachten noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Jan Nieboer wordt wel met zijn volledige naam genoemd, omdat Nieboer de voorman was van actiegroep Platform Storm. In die rol trad hij geregeld op in de media. Medeverdachte Jan H. was in het verleden actief als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, maar dat was hij al geruime tijd niet meer. Jan H. heeft dinsdag aangegeven dat hij het niet nodig vindt dat zijn gezicht op beeldmateriaal geblurd wordt.

